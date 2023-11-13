Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич оприлюднив «пояснення для зрадофілів» щодо оприлюдненого тендеру по закупівлі восьми автівок комунальним підприємством міста. За його словами, ці автомобілі призначені для військових, але через обмеження тендерних правил не можуть бути чітко описані як «авто для Збройних Сил України» (ЗСУ).

Про це він написав у своєму Telegram.

Як відомо, Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати вісім автомобілів Suzuki за 7 мільйонів 155 тисяч гривень.

Мер наголосив, що гроші, які спочатку планувало витратити КП «Парки» на висадку дерев, зараз спрямовуються на придбання автомобілів, які будуть передані Головному управлінню розвідки.

— Роз’яснення для зрадофілів (неологізмом зрадофіли, яким назвали скептично налаштованих до всього й завжди невдоволених людей, шукаючи повсюди зраду — прим.) Вісім автівок, які закуповують «Миколаївські парки», для ГУР. Ви ж самі проголосували за те, щоб гроші, які підприємство планувало витратити на висадку дерев, спрямувати на автомобілі для військових. Ось це і є ті кошти. Ну, не можемо ми, як орган місцевої влади, прямо написати в тендері фраз «автомобілі для ЗСУ». Ми їх закуповуємо на підприємство спочатку, а потім передаємо. Про передачу всіх придбаних автомобілів - прозвітуємо, – зауважив мер.

Зокрема, відповідно до технічної документації, підприємство збирається купити п'ять автівок Suzuki Vitara 1.6 AT 4WD GL+, дві автівки Suzuki Vitara 1.6 AT 2WD GL, а також одну спеціалізовану автівку Suzuki S-CROSS 1.4L BOOSTERJET 6 MT 2WD GL.

Олександр Сєнкевич додав, що у понеділок буде оголошена подібна закупівля, і ці автомобілі також будуть призначені для військових.

Варто зазначити, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» відмінило попередні торги на закупівлю автівок. Тоді планувалось придбати 7 спеціалізованих автомобілів RENAULT DUSTER ZEN. Вже після цього було оголошено повторно торги на закупівлю вже інших автомобілів — Suzuki.

До цього комунальне підприємство «Миколаївські парки» збиралося придбати саджанці дерев та кущів за 7 мільйонів 726 тисяч 475 гривень. Після чого мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати ці саджанці, а згодом запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень. Саме за ці кошти планують висаджувати нові дерева та кущі у місті.