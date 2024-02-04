Виправлено о 12:20: виправлено кількість автомобілів, які мають придбати.

Автомобіль Peugeot Boxer Double-Cab. Фото з сайту продажу авто Auto.ria

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» має намір придбати вантажний автомобіль за 6,6 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Закупівля вантажного автомобіля. Скрін тендеру з системи публічних закупівель ProZorro

Зазначається, що на придбання транспортних засобів КП планує витратити 6 мільйонів 617 тисяч 273 гривні. В тендерній документації вказано, що авто Peugeot Boxer Double-Cab мають бути новими 2023 року випуску та мати такі характеристики:

Двигун: об’ємом не більше 2000 см3, потужністю не менше 120 кВт., екологічний клас не менше Євро-6

Коробка передач: МКПП-6

Повна маса: не більше 3,5 тонн

Мінімальна/максимальна споряджена маса: 2105/2376 кілограм

Корисне навантаження: 1395/1124 кілограм

Тип приводу: передній

Гарантія: 2 роки або 100 тисяч кілометрів пробігу.

У вартість товару включено проведення ТО-1.

Кількість місць: - 7 (разом з водієм), подвоєна кабіна

Переможця тендеру оберуть на аукціоні 12 лютого.

Закупівля позашляховиків для ГУР

13 листопада 2023 року стало відомо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати вісім автомобілів Suzuki за 7 мільйонів 155 тисяч гривень.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич оприлюднив «пояснення для зрадофілів» щодо тендеру по закупівлі восьми автівок комунальним підприємством міста. За його словами, ці автомобілі призначені для захисників, але через обмеження тендерних правил не можуть бути чітко описані як «авто для Збройних Сил України» (ЗСУ). А в Головному управлінні розвідки України підтвердили, що звертались до Миколаївської міської ради з проханням забезпечити бійців транспортом, зокрема, пікапами та позашляховиками.

Варто зазначити, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» відмінило попередні торги на закупівлю автівок. Тоді планувалось придбати 7 спеціалізованих автомобілів RENAULT DUSTER ZEN. Вже після цього було оголошено повторно торги на закупівлю вже інших автомобілів — Suzuki.

До цього комунальне підприємство «Миколаївські парки» збиралося придбати саджанці дерев та кущів за 7 мільйонів 726 тисяч 475 гривень. Після чого мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати ці саджанці, а згодом запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень. Саме за ці кошти планували висаджувати нові дерева та кущі у місті.

Наприкінці січня 2024 року головному управлінню розвідки передали вісім позашляховиків Suzuki, які придбали за кошти бюджету Миколаєва.