Єнс Столтенберг, Фото: flickr/nato

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що група держав-членів НАТО у межах військової допомоги планує передати Україні один мільйон безпілотників.

Про це він повідомив під час брифінгу міністрів оборони Альянсу в Брюсселі.

«Група союзників збирається об'єднати зусилля і передати Україні мільйон безпілотників, 20 союзників НАТО також погодилися створити коаліцію з розмінування. Все це допоможе зберегти життя українців», — наголосив він.

Єнс Столтенберг додав, що протягом останніх місяців НАТО підписало оборонні контракти на загальну суму 10 мільярдів доларів. Зброю, яку буде вироблено в рамках цих угод, передадуть Україні.

Раніше стало відомо, що Канада виділить 60 мільйонів канадських доларів (близько мільйонів 45 доларів США) Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України. Гроші підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.

Також уряд Австралії передає 50 мільйонів австралійських доларів (32,4 мільйони доларів США) в якості військової допомоги Україні.