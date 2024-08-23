Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «НикВести»

Від початку повномасштабної війни міжнародні партнери допомогли оновити близько 70% спеціалізованої техніки комунального підприємства «Миколаївкомунтранс».

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Миколаївкомунтранс» завдяки партнерам оновив 70% своєї техніки: як сьогодні виглядає автопарк візника сміття?».

Спецтехніку надавали партнери з різних країн: Королівства Данії, Японії, Америки та Німеччини, повідомив заступник директора підприємства Максим Дедусь.

— Для збирання та перевезення відходів ми отримали 17 одиниць сучасної техніки. Це як сміттєвози, самоскиди, екскаватори. На полігон, де захоронюються побутові відходи, ми отримали 16 одиниць: бульдозери, екскаватори, колісні навантаження, пожежний автомобіль і цистерна для води. Ще додатково по державній субвенції ми отримали ще 7 сміттєвозів, 7 самоскидів, 6 портальних сміттєвозів та 6 дорожніх пилососів, що призначені для механічного прибирання вулиць, — розповів Максим Дедусь.

Нова техніка більш екологічна та більш економічна з точки зору витрат на паливо, розповів заступник директора, адже відповідає екологічним стандартам Euro-5 та Euro-6. «Тобто, викиди в атмосферу взагалі мінімальні», уточнив він.

Водночас сучасна техніка дозволила покращити умови праці для співробітників підприємства, поділився Максим Дедусь.

— Ми отримали класні нові автомобілі. Вони хоча б оснащені кондиціонером. В попередніх автомобілях, це так, для зрівняння, коли на вулиці було 35-40 градусів за Цельсієм, то в кабіні доходить до 65-70 градусів за Цельсієм. У цих умовах потрібно було працювати, — розповів він.

Загалом на сьогодні автопарк комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» налічує близько 80 одиниць спеціалізованої техніки, розповів заступник директора.

— Що стосується безпосередньо вивезення самих відходів, з цих 80 задіяно близько 60 одиниць. Це сміттєвози з різним типом завантаження. Зараз плануємо запустити ще портальні погрузчики, які застосовуються при вивезенні баків для великогабаритного сміття, — розповів він.

Нагадаємо, за два з половиною роки повномасштабної війни в Україні комунальне підприємство «Миколаївські парки», яке займається обрізкою дерев та озелененням в міста, оновило свою техніку на 35 мільйонів гривень. При цьому підприємство придбати у 2025 році планує ще п’ять одиниць спеціалізованої техніки для прибирання.