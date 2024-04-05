Громадські слухання в Южноукраїнську. Фото: Енергоатом

Біля Южноукраїнська Миколаївської області «Енергоатом» збирається будувати комплекс з виробництва тепловидільних збірок для енергоблоків атомних електростанцій — компонентів ядерного палива.

4 квітня на громадських слуханнях громада міста дала дозвіл на будівництво, повідомили в «Енергоатомі».

Громадські слухання в Южноукраїнську. Фото: Енергоатом

Зазначається, що на заводі виготовлятимуть компоненти ядерного палива для вітчизняних атомних енергоблоків. Його побудують на замовлення філії «ВП «Атомпроєктінжиніринг» АТ «НАЕК «Енергоатом».

Під час обговорення питання будівництва фахівці Енергоатома наголосили, що рівень доз від джерел іонізуючого випромінювання виключає можливість радіаційного впливу за межами будівлі комплексу, а його санітарно-захисна зона визначена межами промислового майданчика. Зведення комплексу передбачає створення понад 110 робочих місць.

«Отримавши відповіді на решту питань щодо екології, фінансування, економічних зисків та соціальних преференцій, мешканці Южноукраїнської громади одноголосно підтримали будівництво Технологічного комплексу», — йдеться у повідомленні.

Технологічні операції з виготовлення тепловидільних збірок (ТВЗ) включають такі етапи:

виготовлення виробів з нержавіючої сталі (головки, хвостовики);

збирання ТВЗ;

контроль виготовлених ТВЗ;

підготовка до відправлення та тимчасове зберігання.

У межах проєкту планується реалізація технології Westinghouse. Виробничий процес на майбутньому підприємстві передбачає фактично механічну збірку ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з уже готових компонентів. Частина з них уже виготовляється на потужностях «Енергоатома».

Будівництво комплексу має бути завершено за два роки, уточнює ЮжкаNews.Сity.

В «Енергоатомі» розглядали 12 потенційних майданчиків для будівництва технологічного комплексу, однак обрали поряд з Южноукраїнськом, оскільки Південноукраїнська атомна електростанція наразі найбільше споживає ядерного палива. Також на території громади функціонує завод «Атоменергомаш», який вже виготовляє запчастини для тепловиділяючих збірок – хвостовики й головки, додали у виданні.

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів цього літа чи осені, оскільки прагне компенсувати втрачені через війну з Росією енергетичні потужності.

Після того, як на Хмельницькій АЕС будуть добудовані два блоки та встановлені два нові реактори АP1000, ця атомна електростанція буде найбільшою у Європі.