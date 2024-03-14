Посли Євросоюзу вчора, 13 березня, схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 мільярдів євро.
Про це повідомили у Раді Євросоюзу.
«Європейський Союз як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility — чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.
Як відомо, 27 лютого, Європейський парламент проголосував за виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги.
До голосування, на саміті в Брюсселі, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
Посли Євросоюзу вчора, 13 березня, схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 мільярдів євро.
Про це повідомили у Раді Євросоюзу.
«Європейський Союз як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility — чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.
Як відомо, 27 лютого, Європейський парламент проголосував за виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги.
До голосування, на саміті в Брюсселі, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.