Європарламент. Фото: picture alliance

У вівторок, 27 лютого, Європейський парламент проголосував за виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги.

Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» в Європі Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що 536 депутатів проголосували «за», 40 були проти, ще 39 — утрималися.

Ці кошти передадуть Україні впродовж 2024-2027 років.

До голосування, на саміті в Брюсселі, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.

Основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стала спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже до цього заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.

Як відомо, лідери Європейського Союзу запропонували проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.