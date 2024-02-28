ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з €50 млрд для України. Фото: Eureporter

Рада Європейського Союзу схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility — чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє Рада Європейського Союзу (ЄС).

«Сьогодні Рада прийняла три законодавчі акти, пов’язані з переглядом багаторічної фінансової рамки ЄС на 2021-2027 роки, даючи остаточне добро пакету, спрямованому на цілеспрямоване посилення довгострокового бюджету ЄС і вирішення нових питань, таких викликів, як наслідки загарбницької війни Росії проти України», — йдеться в тексті заяви.

Пакет включає положення про внесення змін до багаторічної фінансової рамки на 2021-2027 роки, а також положення про створення Фонду для України.

Перші кошти мають надійти вже у березні.

Справка:

Ukraine Facility — це унікальний інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України на її шляху вступу до ЄС. В рамках інструменту надаватиметься безпрецедентна передбачувана підтримка на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів Урядом України та Європейською Комісією.

Нагадаємо, у вівторок, 27 лютого, Європейський парламент проголосував за виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги.

До голосування, на саміті в Брюсселі, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.

Основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стала спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже до цього заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.

Як відомо, лідери Європейського Союзу запропонували проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.