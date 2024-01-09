Угорщина запропонувала зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 мільярдів за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

Про це повідомляє «Politico».

За словами дипломата, згідно з угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.

Однак, деякі дипломати ЄС скептично ставляться до цієї пропозиції попри зміну риторики Угорщини, яка раніше виступала категорично проти виділення коштів Україні у будь-якому вигляді

Вони вказують, що угорська пропозиція не забезпечить передбачуваності для України. Питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, запланованої на середу, 10 січня.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала пакет допомоги від Євросоюзу для України в розмірі 50 мільярдів євро.