Угорщина запропонувала зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 мільярдів за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.
Про це повідомляє «Politico».
За словами дипломата, згідно з угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.
Однак, деякі дипломати ЄС скептично ставляться до цієї пропозиції попри зміну риторики Угорщини, яка раніше виступала категорично проти виділення коштів Україні у будь-якому вигляді
Вони вказують, що угорська пропозиція не забезпечить передбачуваності для України. Питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, запланованої на середу, 10 січня.
Нагадаємо, що Угорщина заблокувала пакет допомоги від Євросоюзу для України в розмірі 50 мільярдів євро.
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Угорщина запропонувала зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 мільярдів за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.
Про це повідомляє «Politico».
За словами дипломата, згідно з угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.
Однак, деякі дипломати ЄС скептично ставляться до цієї пропозиції попри зміну риторики Угорщини, яка раніше виступала категорично проти виділення коштів Україні у будь-якому вигляді
Вони вказують, що угорська пропозиція не забезпечить передбачуваності для України. Питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, запланованої на середу, 10 січня.
Нагадаємо, що Угорщина заблокувала пакет допомоги від Євросоюзу для України в розмірі 50 мільярдів євро.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|