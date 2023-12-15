Угорщина заблокувала пакет допомоги від Євросоюзу для України в розмірі 50 мільярдів євро.
Про це написав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережі X.
Зазначається, що інцидент стався за кілька годин після того, як Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.
«Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші, вето на перегляд бюджету ЄС», — йдеться в повідомленні.
Окрім того, до питання фінансування України Єврокомісія повернеться наступного року «після відповідних приготувань».
Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.
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Угорщина заблокувала пакет допомоги від Євросоюзу для України в розмірі 50 мільярдів євро.
Про це написав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережі X.
Зазначається, що інцидент стався за кілька годин після того, як Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.
«Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші, вето на перегляд бюджету ЄС», — йдеться в повідомленні.
Окрім того, до питання фінансування України Єврокомісія повернеться наступного року «після відповідних приготувань».
Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.