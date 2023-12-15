Угорщина заблокувала пакет допомоги від Євросоюзу для України в розмірі 50 мільярдів євро.

Про це написав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережі X.

Зазначається, що інцидент стався за кілька годин після того, як Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.

«Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші, вето на перегляд бюджету ЄС», — йдеться в повідомленні.

Окрім того, до питання фінансування України Єврокомісія повернеться наступного року «після відповідних приготувань».

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.