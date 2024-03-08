Велика Британія передасть Україні ще 10 тисяч дронів, фото: pixabay.com

Велика Британія виділила додаткові 125 мільйонів фунтів (160 мільйонів доларів), які направлять на фінансування понад 10 тисяч дронів для України.

Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс, передає Sky News.

Повідомляється, що серед них буде певна кількість FPV-дронів, 1 тисяча дронів-камікадзе, а також розвідувальні та морські безпілотники.

«Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великобританії в цих зусиллях. Збройні сили України використовують надану Великобританією зброю з безпрецедентним ефектом, що допомогло знищити майже 30% Чорноморського флоту Росії», — заявив міністр оборони країни Грант Шаппс.

Зазначається, що з урахуванням раніше анонсованих поставок, загальні зобов’язання Великобританії щодо поставок безпілотників в Україну вже сягають 325 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше Велика Британія оголосила, що надасть Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги в 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Повідомлялось, що щонайменше 200 мільйонів будуть витрачені на швидкі закупівлі та виробництво тисяч безпілотників для України, в тому числі розвідувальні, ударні та морські дрони. Лондон анонсує, що це буде «найбільше постачання дронів» Україні від країни-партнера.

Також у Великій Британії пройшли навчання 32 тисячі українських військових.

Нагадаємо, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.

Як відомо, лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.