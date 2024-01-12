Велика Британія оголосила, що надасть Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги в 2024-2025 роках.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня у Києві оголосить про надання нового пакету військової допомоги Україні.
«Велика Британія є першою країною, яка уклала остаточну угоду. Символічна угода має стати першим кроком у розвитку непохитного столітнього партнерства між Україною та Великою Британією», – йдеться в повідомленні пресслужби британського уряду.
Напередодні зустрічі британський прем’єр підтвердив, що Велика Британія надасть Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів в 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.
У пресслужбі додали, що щонайменше 200 мільйонів будуть витрачені на швидкі закупівлі та виробництво тисяч безпілотників для України, в тому числі розвідувальні, ударні та морські дрони. Лондон анонсує, що це буде «найбільше постачання дронів» Україні від країни-партнера.
Раніше повідомлялося, що у Великій Британії пройшли навчання 32 тисячі українських військових.
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Велика Британія оголосила, що надасть Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги в 2024-2025 роках.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня у Києві оголосить про надання нового пакету військової допомоги Україні.
«Велика Британія є першою країною, яка уклала остаточну угоду. Символічна угода має стати першим кроком у розвитку непохитного столітнього партнерства між Україною та Великою Британією», – йдеться в повідомленні пресслужби британського уряду.
Напередодні зустрічі британський прем’єр підтвердив, що Велика Британія надасть Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів в 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.
У пресслужбі додали, що щонайменше 200 мільйонів будуть витрачені на швидкі закупівлі та виробництво тисяч безпілотників для України, в тому числі розвідувальні, ударні та морські дрони. Лондон анонсує, що це буде «найбільше постачання дронів» Україні від країни-партнера.
Раніше повідомлялося, що у Великій Британії пройшли навчання 32 тисячі українських військових.
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Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
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Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|