Ріші Сунак. Фото: Getty Images

Велика Британія оголосила, що надасть Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги в 2024-2025 роках.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня у Києві оголосить про надання нового пакету військової допомоги Україні.

«Велика Британія є першою країною, яка уклала остаточну угоду. Символічна угода має стати першим кроком у розвитку непохитного столітнього партнерства між Україною та Великою Британією», – йдеться в повідомленні пресслужби британського уряду.

Напередодні зустрічі британський прем’єр підтвердив, що Велика Британія надасть Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів в 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

У пресслужбі додали, що щонайменше 200 мільйонів будуть витрачені на швидкі закупівлі та виробництво тисяч безпілотників для України, в тому числі розвідувальні, ударні та морські дрони. Лондон анонсує, що це буде «найбільше постачання дронів» Україні від країни-партнера.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії пройшли навчання 32 тисячі українських військових.