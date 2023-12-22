У Великій Британії пройшли навчання 32 тисячі українських військових.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що остання група військових вже відправилася на фронт.

«Велика Британія допомогла підготувати 32 тисячі українських військових для їхньої поточної боротьби за свободу. Остання група солдатів покинула Британію, щоб повернутися на передову вчасно до Різдва», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з Великої Британії назад до України цього тижня вирушила чергова група військовослужбовців ЗСУ, які проходили навчання у цій країні. Усього в Англії пройшли підготовку 30 тисяч українських бійців.