Вид на молочний комбінат Danone в РФ. Фото Максима Шипенкова / ТАСС

Продовольчий гігант Danone оголосив, що завершив продаж своїх активів та згортає діяльність в Росії, на яку припадало близько 5% світових продажів компанії і де працював понад 30 років.

Як передає Укрінформ, про завершення продажу, група повідомила напередодні.

«Сьогодні компанія Danone оголосила, що завершила продаж свого бізнесу з виробництва продуктів харчування в Росії ТОВ «Вамін Р» після отримання необхідних дозволів російських регуляторних органів», — йдеться в документі, однак не повідомляється жодних деталей.

Більше про подробиці справи розповідає Le Figaro.

Наприкінці березня французька група оголосила, що має необхідні дозволи російських регуляторних органів на продаж своєї російської дочірньої компанії та наблизилась до угоди з покупцем. Однак лише зараз домовленості вдалось фіналізувати.

«Продаж свого бізнесу з виробництва молочних та овочевих продуктів ТОВ «Вамін Р» — відомому як «Вамін Татарстан» — російській молочній компанії, що належить Мінтімеру Мінгазову, який має зв’язки з Рамзаном Кадировим, був запланований на найближчі тижні», — пишуть журналісти.

У березні йшлося, що «Вамін Татарстан» була готова заплатити 17,7 мільярда рублів. Експерти відзначали, що реальна вартість активів становить від 60 до 80 мільярдів.

Компанії знадобилося більше семи місяців після повномасштабного вторгнення, щоб розпочати процес виходу з Росії. Лише в жовтні 2022 року вона оголосила про плани піти з російського ринку. Але згодом президент Путін підписав указ про націоналізацію Danone.

Взяття під контроль державою заблокувало процес продажу, як це передбачали власники. Новим гендиректором Danone влада призначила племінника глави Чечні Рамзана Кадирова, главу міністерства сільського господарства республіки Якуба Закрієва.

Французька компанія Danone — один із найбільших виробників молочних продуктів та інших продуктів харчування, що працює у більш ніж 140 країнах світу. До Росії Danone прийшов у 1992 році. Російські активи компанії були записані на АТ «Данон Росія».

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