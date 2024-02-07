Chouzhou Commercial Bank у Китаї. Фото: inf.news

Китайський Chouzhou Commercial Bank повідомив клієнтів про зупинення операцій із Росією через санкції.

Про це російському виданню «Ведомости» розповіли три бізнесмени, інформацію підтвердили у ділових об’єднаннях та фінансові консультанти.

Менеджери банку повідомили клієнтів про припинення відносин із будь-якими російськими чи білоруськими організаціями минулого тижня, кажуть співрозмовники «Ведомостей».

— Через це у нас вже зірвалося кілька угод, — розповів власник однієї з компаній.

Зупинка розрахунків перед китайським Новим роком означає, що логістичний колапс майже неминучий — вивезти товар не буде можливості принаймні до березня через довгі вихідні дні (офіційно вони триватимуть з 10 по 17 лютого).

Інший співрозмовник «Ведомостей», підприємець із Іжевська, який закуповує в Китаї обладнання для верстатів, розповів, що спочатку, у грудні, в Chouzhou його повідомили про зупинення платежів за певним списком товарів, ввезення яких до Росії заборонено західними санкціями. Але через кілька тижнів менеджер банку повідомив про повне припинення розрахунків з Росією незалежно від продукції або валюти платежу.

Chouzhou став основним розрахунковим центром для російських імпортерів через порівняно м’які умови і географічне розташування — його штаб-квартира знаходиться в Іу, одному з головних логістичних вузлів китайського експорту в Росію.

Одне із джерел «Ведомостей» розповіло, що в даному випадку проведення розрахунків не залежить від платіжної системи — припинено транзакції не лише за допомогою SWIFT, а й з російською СПФС та китайською CIPS.

Навіть якщо рух грошей за допомогою національних систем не видно американцям чи європейцям, все це наочно відображено у звітності, яку у банку можуть вимагати західні контрагенти, — пояснив він.

Інформація про грошові та товарні потоки між Китаєм та Росією доступна західним регуляторам навіть у тому випадку, якщо контрагенти не користуються SWIFT, підтвердив консультант із зовнішньоторговельних розрахунків Іскандер Міргалімов. На китайську CIPS тисне SWIFT та запитує інформацію про обсяги фінансових операцій з Росією.

Нагадаємо, раніше найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі 22 січня та пішов з Росії.