Візит Володимира Путіна до Абу-Дабі, 2023 рік/UAE Presidential Court/AFP

Банки Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з Росією та почали закривати компаніям та фізособам рахунки.

Про це російським «Ведомостям» розповіли три бізнесмени, які працюють в ОАЕ, та представник об’єднання «Ділова Росія», тенденцію загалом також підтвердили податкові та юридичні консультанти.

Наразі банки ОАЕ гроші з Росії не беруть і у зворотний бік платежів не проводять, повідомив «Ведомостям» представник «Ділової Росії». Більше того, там продовжують закривати рахунки компаніям, власниками яких є громадянами Росії, у тому числі й через непрозорі причини, додав він.

Троє бізнесменів з офісами в ОАЕ цю інформацію підтвердили. Співрозмовники зазначають, що складнощі почалися задовго до виходу в грудні 2023 року указу президента США про вторинні санкції, після якого такі країни, як Туреччина та Китай, різко змінили політику щодо клієнтів із Росії.

Перший із співрозмовників, власник інжинірингової компанії, зазначив, що хоча посилення контролю за бізнесом з російським слідом відбувалося протягом усього 2023 року, хвиля «чисток» почалася з вересня.

— Тоді у великих банках відбувалося показове скорочення рахунків із російськими паспортами, — розповів він.

Підприємець зазначив, що в банках другого ешелону до компаній та фізособ з Росії тоді поставилися більш лояльно, але зробили це небезкоштовно. Клієнтам доводилося купувати додаткові послуги чи збільшувати залишок на рахунку.

Співрозмовник розповів, що в одному із банків його компанії закрили рахунок.

— Приклад із життя. Купуємо товар у Китаї. Код у санкціях (входить до списку заборонених до ввезення до Росії з ЄС чи США товарів, — прим), при цьому сам товар китайський — там немає жодних європейських технологій, це найпростіший виріб. Банк закриває рахунок виходячи з того, що товар належить до санкційних. Запропонували працювати з Китаєм безпосередньо без участі ОАЕ, — повідомив він.

З вересня зникла можливість платити з Росії — у тому числі у дирхамах, підтвердив інший представник бізнесу, менеджер експедиторської компанії.

— Компанію відкривали не просто так — банки пропонували вигідну конвертацію, а також не розголошували відомості про кінцевих бенефіціарів при запитах іноземних організацій, — пояснив він.

Після цього до ланцюжка додали третю проміжну юрисдикцію — Гонконг, додав співрозмовник.

З лютого цього року гонконгський банк теж припинив приймати платежі, зазначив він. Наразі довелося перейти на криптовалюту — інструмент насторожує багатьох клієнтів, резюмував бізнесмен.

Ще один бізнесмен, власник енергетичної компанії, додав, що у найбільших банках стало практично неможливо відкрити рахунок. Він зазначив, що можна домовитися приватно з персональним менеджером, але після першої перевірки «ти вилетиш як пробка».

Нагадаємо, раніше найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі 22 січня та пішов з Росії.

Також головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив усі розрахунки з РФ.