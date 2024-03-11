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Мер Лондона Садік Хан запропонував мешканцям міста замість утилізації автомобілів, які не відповідають екологічним нормам, віддавати їх Україні.

Про це повідомляє пресслужба мера Лондона Садіка Хана.

Зазначається, що програма, яку фінансує мер Лондона, стартує з 15 березня.

«Мешканці міста матимуть можливість отримати грант на утилізацію та пожертвувати свій автомобіль для гуманітарних та медичних потреб в Україні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Велика Британія виділила додаткові 125 мільйонів фунтів (160 мільйонів доларів), які направлять на фінансування понад 10 тисяч дронів для України.

Раніше Велика Британія оголосила, що надасть Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги в 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Повідомлялось, що щонайменше 200 мільйонів будуть витрачені на швидкі закупівлі та виробництво тисяч безпілотників для України, в тому числі розвідувальні, ударні та морські дрони. Лондон анонсує, що це буде «найбільше постачання дронів» Україні від країни-партнера.

Також у Великій Британії пройшли навчання 32 тисячі українських військових.

Нагадаємо, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.

Як відомо, лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.