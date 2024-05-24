Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич поділився планами щодо повної заміни освітлення в місті на LED технології з метою мінімізації споживання електроенергії.

Про це сказав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич у коментарі «НикВести».

За його словами, відсутність вуличного освітлення у деяких районах міста пов'язані з дефіцитом електроенергії, який наразі відчуває місто.

— У нас є бажання повністю замінити все освітлення в місті на LED, щоб воно споживало мінімум електроенергії. На жаль, у нас не всі вулиці забезпечені LED, але сподіваюсь, що найближчим часом ми проведемо заміну, щоб ми могли менше споживати і влазити в ліміти, – зазначив Олександр Сєнкевич.

З метою економії електроенергії, міська влада змушена частково відключати освітлення у вечірній час у пікові години. Це дозволяє знизити навантаження на електромережу і зменшити споживання енергії.

Олександр Сєнкевич також наголосив на важливості відповідального споживання електроенергії мешканцями міста.