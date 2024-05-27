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За майже півроку на відбудову соціальних об'єктів у звільнених громадах Херсонської області з держбюджету було витрачено 56 мільйонів державних коштів. З них майже 30 мільйонів направили на ремонт будівлі опорної школи та укриття у Високопільській громаді.

Про це розповів перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій під час брифінгу, пишуть «НикВести».

Зокрема з бюджету виділили понад 2 мільйонів гривень на розробку проєктно-кошторисної документації для медзакладів та 105 тисяч гривень – для освітнього закладу у Високопільській громаді.

У Великоолександрівській громаді на ремонт навчального закладу витратили понад 1 мільйон 800 тисяч гривень, на адмінбудівлю – 12 мільйонів гривень та на відновлення амбулаторії сімейної медицини – 1 мільйон 900 тисяч гривень.

У Березівській громаді на ремонт медзакладу спрямували понад 2 мільйони гривень. Тривають ремонтні роботи і в освітньому закладі Чорнобаївської громади: на це спрямували 3 мільйони 300 тисяч гривень. Крім того, було виділено близько 800 тисяч ремонт адмінбудівлі у Кочубеївській громаді та 1 мільйон 100 тисяч гривень на облаштування центру безпеки у Калинівській громаді.

Дмитро Бутрій також повідомив, що на початку червня планується переселення людей, які втратили своє житло через російську агресію, до модульного містечка на Херсонщині.

— Питання спорудження модульного містечка на Херсонщині для проживання переселенців. Нині тривають фінальні роботи. Підключають електрику, ставлять меблі і облаштовують пральні кімнати. Вже на початку червня плануємо переселити до містечка людей, які втратили своє житло через російську агресію, – розповів він.

Нагадаємо, в Херсонській області витратять 10,5 мільйонів гривень на капітальний ремонт опорної школи у селі Іванівка, пошкодженої внаслідок бойових дій. Водночас у Херсоні будуватимуть підземну школу на 500 учнів. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація.

Також у Херсонській області витратять майже 209,9 мільйонів гривень на реконструкцію опорної школи у селі Архангельське, пошкодженої внаслідок бойових дій.