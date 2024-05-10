Вхід в укриття у ліцеї в Миколаєві. Фото: НикВести.

У селі Таборівка, поблизу Вознесенська на Миколаївщині планують побудувати нове протирадіаційне укриття. Відділ освіти Бузької сільської ради планує витратити на будівництво понад 48 мільйонів гривень.

Відповідний тендер оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Укриття загальною площею понад 620 метрів планують побудувати на території Таборівського ліцею за адресою вулиця Центральна, 97. Воно зможе вмістити близько 300 людей.

У коментарі «НикВести» уповноважена з тендерних закупівель Віра Костенко пояснила, що потреба у будівництві окремого сховища виникла через те, що у закладі освіти немає підвального приміщення, яке можна було б облаштувати під найпростіше укриття.

— Діти з вчителями дуже довго працювали дистанційно. У дітей немає ніякого спілкування, вони сидять вдома, тому батьки учнів почали підіймати це питання, — сказала вона.

Згідно тендеру, на початку робіт виконавець має знести декілька існуючих будівель та конструкцій. Серед них: погріб, пожежний резервуар та насосна станція. Він також має розібрати старий трубопровід водопостачання, знести близько 20 дерев та кущів, а також підготувати ґрунт зі застосуванням важкої техніки.

Фундамент укриття складатиметься з монолітної бетонної плити. Підрядник повинен сформувати підлогу, стіни та стелю укриття, обробити та пофарбувати їх, забезпечити тепло та гідроізоляцію.

У вартість робіт також входить встановлення нових трубопроводів водопостачання з системою очищення та нагріву води, формування нової каналізаційної системи, встановлення 11 нових унітазів, 13 умивальників та двох душових кабін.

Зазначимо, що село Таборівка знаходиться у 13,5 кілометрів на північний схід від Вознесенська.

Таборівка на Google maps. Скриншот.

В укритті мають облаштувати спальні місця та дві вентиляційні шахти.

— Вентиляційна система буде одна, але вона розділена на шахти. Мені пояснили, що на випадок відключення електропостачання там також є ручна вентиляція. У разі екстремальної ситуації, тиждень там спокійно можна перебувати, — сказала Віра Костенко.

У приміщенні планують провести системи телефонізації, радіофікації та облаштувати майданчик для дизельного генератора. В приміщеннях мають зробити мовленнєве оповіщення, пожежну сигналізацію та систему відеоспостереження, яка складатиметься з 9 камер.

Після закінчення основних будівельних робіт підрядник має посадити 48 дерев та кущів, облаштувати газон, площею 1150 метрів та встановити три урни.

Віра Костенко зазначила, що на будівництво сховища Бузька сільська громада виділила всього 4 мільйона гривень.

— Департамент освіти майже щодня перевіряє різні проєкти, тому що зараз ми ще «висимо у повітрі». З цією метою ми також зареєстрували проєкт на платформі Dream. Ми сподіваємося, що нам ще хтось допоможе, тому що таких коштів у громади немає, — додала Віра Костенко.

Згідно тендеру, замовник очікує на завершення будівельних робіт до 31 грудня 2025 року. План укриття. Фото: проект на платформі Dream.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

У квітні 2024 року миколаївці під час повітряної тривоги не змогли потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим вже провели внутрішнє розслідування.

Це була не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив,що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

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