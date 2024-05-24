Вхід в укриття у ліцеї в Миколаєві. Архівне фото НикВести.

У підвальному приміщенні Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушенням зору облаштують найпростішого укриття.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник робіт — Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Підрядник, згідно тендерної документації, повинен буде до 30 вересня виконати ремонт у підвалі школи для дітей з порушенням зору за адресою проспект Миру, 21-В.

В укритті планують зробити стіни, стелю та підлогу, прокласти трубопроводів водопостачання та каналізації. Також у приміщенні облаштують санвузол, проведуть вентиляцію та електричне освітлення

У коментарі журналісту «НикВести» директорка закладу сказала, що підвал загальною площею 140 квадратних метрів раніше використовували для технічних потреб. Тепер там буде укриття, яке може розмістити 230 учнів та вчителів школи.

— В укриття будуть два входи, і в підвалі дві великі кімнати. Там будуть меблі, все що стосується протипожежної безпеки, куточок домедичної допомоги, необхідні меблі, — сказала Антоніна Могильникова.

Також в укритті облаштують ігровий куточок.

– У нас діти від двох до 14 класу. Я не думаю, що там буде проходити навчання, головне пересидіти повітряну тривогу. Треба враховувати вік дітей: для малечі будуть одні ігри, для старших - розвивальні ігри. Необхідний мінімум повинен бути, тому що дітей треба чимось зайняти, — пояснила Антоніна Могильникова.

На ремонтні роботи планують витратити 1 мільйон 224 тисячі гривень. Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть вже у червні 2023 року.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділила на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

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