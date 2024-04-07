Нові керівники Головного управління Нацполіції у Миколаївській області подали електронні декларації за 2023 рік.

Декларації опубліковані в Єдиному державному реєстрі декларацій Національного агентства з запобігання корупції, пишуть «НикВести».

Начальник ГУ Нацполіції у Миколаївській області Сергій Махно

Очільник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Махно, Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Зазначимо, що головне управління Нацполіції в Миколаївській області Сергій Махно очолює з 13-го жовтня 2023 року, за три місяці роботи він встиг заробити 317 тисяч 142 гривні (в середньому — понад 105 тисяч гривень щомісячно).

На попередній посаді протягом 2023 року він заробив 577 тисяч 296 гривень.

У Києві поліцейський разом з дружиною та донькою користувались службовою квартирою (96,4 квадратних метра).

Також Сергій Махно користується автомобілем Volkswagen Tiguan 2009 року випуску, який оформлений на його матір – Людмилу Махно.

Очільник поліції Миколаївщини має готівкові заощадження: 215 тисяч гривень та 20 тисяч доларів США. Крім того, на банківських рахунках він має сумарно 120 тисяч 941 гривень, а його дружина Олена – 2 тисячі 75 гривень.

Заступник начальника ГУНП в Миколаївській області – начальник кримінальної поліції, підполковник поліції Андрій Власенко

Заступник начальника ГУНП в Миколаївській області Андрій Власенко, фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Києві з 2022 року Андрій Власенко разом із сім’єю проживав у квартирі Валентини Фурик, загальна площа квартири не вказана. З 1 грудня 2023 року він проживає у Миколаєві, у квартирі Марини Кассоліної.

Також поліцейський задекларував, що користується автомобілем дружини — Subaru Outback 2015 року випуску, який купили в 2022 році за 400 тисяч гривень.

За минулий рік в головному управлінні національної поліції Києва він заробив 597 тисяч 405 гривень (у середньому — близько 50 тисяч щомісяця). Як відомо, з 24 жовтня 2023 року він заступник начальника ГУНП – начальник кримінальної поліції у Миколаївській області, за цей час він встиг заробити 63 тисячі 475 гривень (у середньому — близько 30 тисяч щомісяця).

Його дружина Яна працює інспектором з адміністративної практики у Києві, за що їй заплатили 455 тисяч 814 гривень за рік. Також жінка отримала 5 тисяч 160 гривень соціальної допомоги при народженні дитини.

Андрій Власенко має готівкові заощадження: 16 тисяч 541 гривень, 12 тисяч доларів, його дружина має 24 тисячі 5 гривень та 3 тисячі доларів.

Заступник начальника ГУНП в Миколаївській області, полковник поліції Олексій Попков

Олексій Попков (праворуч), фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

З 2019 року він володіє земельною ділянкою площею 1 тисяча квадратних метрів (0,1 га) у селі Крива Балка Веснянської громади, а роком раніше — 20 тисяч квадратних метрів (2 га) у селі Партизанське Первомайської громади, його дружина Наталія Яковенко також має 2 га у селі Анатолівка Коблівської громади.

З 2019 року Олексій Попков проживає у Миколаєві у квартирі дружини та пасинка (площею на 44,5 квадратних метри), а 2021 року його дружина Наталія Яковенко також стала власницею квартири у Миколаєві на 22 квадратних метри, квартиру вона придбала всього за 132 тисячі 280 гривень. Хоча на вторинному ринку нерухомості вартість квартири у Миколаєві, площею 22 метрів квадратних, складає мінімум 12 тисяч доларів (приблизно 465 тисяч гривень).

З 1993 Олексію Попкову належить (33,3%) частка квартири площею 78,1 квадратних метри у Луганську та гараж 32 квадратних метри, придбаний у 2012 році.

З 2023 року його дружина, син та пасинок зареєстровані як ВПО у селі Кир’яківка Веснянської громади, у будинку загальною площею 83,5 метрів квадратних.

Олексій Попков у 2021 році придбав автомобіль MERSEDES-BENZ GLK 300 2010 року випуску, який оцінив у 205 тисяч гривень. Також він зазначив, що його дружини придбала SKODA OCTAVIA A7 у 2023 році за 200 тисяч гривень.

Його дружина Наталія Яковенко у ЧНУ імені Петра Могили протягом минулого року отримала 258 тисяч 74 гривні зарплатні. На 24 тисячі їй платили соціальну матеріальну допомогу ВПО, а за оренду майна вона отримала 4 тисячі 695 гривень.

За минулий рік на посаді заступника начальника ГУНП в Миколаївській області він заробив 879 тисяч 916 гривень. Також він отримав понад 16 тисяч гривень в якості монетизованих пільг та соціальну допомогу у розмірі 1 тисяча гривень.

Готівкою поліцейський зберігає 200 тисяч гривень та 7 тисячі доларів, на банківських рахунках — трохи майже 90 тисяч гривень. Його дружина назбирала готівкою 50 тисяч гривень та 1 тисячу доларів, а на банківському рахунку — близько 15 тисяч 746 гривень.

Т.в.о. заступника начальника ГУНП в Миколаївській області, підполковник поліції Віталій Даніла

Віталій Даніла під час оголошення про його призначення, 26 жовтня 2023 року. Фото: Національна поліція

За минулий рік він отримував заробітну плату за основним місцем роботи – 1 мільйон 279 тисяч 596 гривень. Також він отримав 14 тисяч гривень за надання майна в оренду ТОВ «Новатор». Його дружина Світлана Даніла протягом 2023 року отримала 9 тисяч 900 гривень зарплати за роботу в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, а також понад 15 тисяч гривень соціальних виплат.

Також його дружина має 50% власності в трьох земельних ділянках загальною площею понад 10 тисяч квадратних метрів (1 га) у селі Кам’янка Чорноморської територіальної громади Миколаївщини.

У 2021 році дружина поліцейського стала власницею будинку у Мішково-Погорілове біля Миколаєва на 79 квадратних метрів (за 46 тисяч гривень) та земельної ділянки на 1 тисячу 767 квадратних метрів (0, 18 га) за 9 тисяч гривень.

У 2019 року Віталій Даніла з дружиною стали власниками квартири у Миколаєві на 53,1 метрів квадратних.

З 2022 року його дружина є власницею HONDA ACCORD 2008 року випуску, вартістю 50 тисяч гривень. З 2023 року Віталій Даніла користується ще однією автівкою дружини INFINITI FX30D 2012 року випуску за 390 тисяч гривень. Крім того, його дружина має право на користування ще однією автівкою – INFINITI QX60 2013 року випуску.

Готівкою Віталій Даніла зберігає 10 тисяч 300 доларів, його дружина — 15 тисяч доларів.

Ще з 2019 року Віталій Даніла виплачує кредит, на момент подачі декларації були зазначені зобов’язання у розмірі 180 тисяч 567 гривень.

Крім того, дружина поліцейського отримала 120 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна.

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Радники Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича задекларували свої доходи за минулий рік — торік кожен з них заробив майже більше 300 тисяч гривень заробітної плати.

Також голови фракцій Миколаївської міської ради оприлюднили заощадження і майно за 2023 рік у щорічних деклараціях. Суттєвих змін у посадовців не спостерігається, але за цей час деякі з них придбали нерухомість, транспорт та отримали фінансову допомогу.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.

Нагадаємо, що народні депутати від фракції «Слуга Народу», які у Верховній Раді представляють інтереси мешканців Миколаївської області, подали декларації про свої доходи за 2023 рік.