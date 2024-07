Посли країн Європейського Союзу схвалили перший транш у межах програми Ukraine Facility. Це дозволить Україні отримати майже 4,2 мільярди євро.

Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.

Наступним кроком у процесі переказу коштів стане перехід Ради Євросоюзу до письмової процедури.

✅ Today, Ambassadors adopted the first instalment under the Ukraine Plan of the Ukraine Facility Regulation, paving the way for the transfer of nearly €4.2 bn to support Ukraine's recovery, reconstruction, and modernisation. As a next step, the @EUCouncil will move ahead with a… pic.twitter.com/4XIG7iDMSl