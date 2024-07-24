Посли країн Європейського Союзу схвалили перший транш у межах програми Ukraine Facility. Це дозволить Україні отримати майже 4,2 мільярди євро.

Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.

«Сьогодні посли затвердили перший транш у межах Плану України Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України», — йдеться у повідомленні.

Наступним кроком у процесі переказу коштів стане перехід Ради Євросоюзу до письмової процедури.

✅ Today, Ambassadors adopted the first instalment under the Ukraine Plan of the Ukraine Facility Regulation, paving the way for the transfer of nearly €4.2 bn to support Ukraine's recovery, reconstruction, and modernisation. As a next step, the @EUCouncil will move ahead with a… pic.twitter.com/4XIG7iDMSl — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) July 24, 2024

Нагадаємо, Єврокомісія планує надати кредит Україні на 50 мільярдів доларів під заставу заморожених активів РФ для підтримки України.

Також зазначимо, що Європейські країни 24 червня схвалили перший транш від доходів заморожених російських активів сумою до 1,4 мільярда євро на допомогу Україні.

Раніше, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна отримає перший транш з доходів від заморожених активів РФ вже до кінця літа. Очікується, що перший платіж у 1,5 мільярда євро надійде Україні до кінця «літніх канікул».