  • четвер

    8 травня, 2025

  • 14.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 8 травня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 14.4° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Від ліцею до вітрової енергії: делегати NB8 побачили, як відновлюється Миколаївщина

Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в УкраїніВізит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні

Днями Миколаївщину відвідали заступники послів країн NB8: Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції.

Візит відбувся в межах поїздки, організованої Посольством Данії в Україні.

Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в УкраїніВізит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні
Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в УкраїніВізит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні

Дипломати відвідали офіс Посольства Данії у Миколаєві, провели зустрічі з представниками місцевої влади, а також побували на низці інфраструктурних об'єктів.

Під час перебування в місті делегація ознайомилася з проєктами, що реалізуються за підтримки Данії. Зокрема, ліцей імені Миколи Аркаса, який відновлюється після атаки російських ракет. Реставрацію фінансує уряд Данії. 

Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в УкраїніВізит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні
Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в УкраїніВізит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні

«Ця робота символізує надію та довгострокове зобов'язання щодо відбудови соціальної інфраструктури», — йдеться у повідомленні. 

Крім того побували на Миколаївській теплоелектроцентралі та Тилігульській вітроелектростанції. У посольстві підкреслили, що проєкт вітроелектростанції є важливим етапом зеленого переходу та зміцнення енергетичної незалежності України.

«Данія пишається підтримкою найбільшого вітроенергетичного проєкту України через партнерство з Група ДТЕК та VESTAS. Цей проєкт є ключовим елементом зеленого переходу та енергетичної незалежності України. Посольство Данії радо поділилась досвідом з колегами, демонструючи, як на практиці може працювати унікальне партнерство між країною, з одного боку, та містом і регіоном, з іншого», — зазначили в посольстві.

Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в УкраїніВізит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні
Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в УкраїніВізит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні

Раніше повідомлялось, що Данія збирається продовжити фінансувати відновлення пошкоджених обстрілами житлових кварталів у Миколаєві. Однак це відбудеться лише після завершення таких робіт навесні 2025 року у мікрорайоні Ліски та Корабельному районі. 

Останні новини про: Міжнародна допомога

Миколаїв отримає €7,2 млн від NEFCO на сонячні електростанції
Італія інвестує €63 млн на відновлення Одещини: культура, медицина та агроінфраструктура
€1,7 млн: Швеція цьогоріч профінансує «Радіо Свобода»
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич хоче повернути інспекцію з благоустрою Миколаєва, ліквідовану у 2014 році

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві не встигли українізувати стелу ольшанців: 8 травня квіти покладали перед банером

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Не спрацювала кнопка», — нардеп Пасічний пояснив своє голосування за ратифікацію надрової угоди

Юлія Бойченко
новини

Ратифікацію угоди з США про надра підтримали майже всі миколаївські нардепи

Аліса Мелік-Адамян
новини

Афіша Миколаєва: нові вистави, концерти та розваги для дітей і дорослих

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Міжнародна допомога

€1,7 млн: Швеція цьогоріч профінансує «Радіо Свобода»
Італія інвестує €63 млн на відновлення Одещини: культура, медицина та агроінфраструктура
Миколаїв отримає €7,2 млн від NEFCO на сонячні електростанції

Сєнкевич хоче повернути інспекцію з благоустрою Миколаєва, ліквідовану у 2014 році

У Миколаєві не встигли українізувати стелу ольшанців: 8 травня квіти покладали перед банером

9 годин тому

Афіша Миколаєва: нові вистави, концерти та розваги для дітей і дорослих

Головне сьогодні