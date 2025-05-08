Від ліцею до вітрової енергії: делегати NB8 побачили, як відновлюється Миколаївщина

Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні

Днями Миколаївщину відвідали заступники послів країн NB8: Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції.

Візит відбувся в межах поїздки, організованої Посольством Данії в Україні.

Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні

Дипломати відвідали офіс Посольства Данії у Миколаєві, провели зустрічі з представниками місцевої влади, а також побували на низці інфраструктурних об'єктів.

Під час перебування в місті делегація ознайомилася з проєктами, що реалізуються за підтримки Данії. Зокрема, ліцей імені Миколи Аркаса, який відновлюється після атаки російських ракет. Реставрацію фінансує уряд Данії.

Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні

«Ця робота символізує надію та довгострокове зобов'язання щодо відбудови соціальної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Крім того побували на Миколаївській теплоелектроцентралі та Тилігульській вітроелектростанції. У посольстві підкреслили, що проєкт вітроелектростанції є важливим етапом зеленого переходу та зміцнення енергетичної незалежності України.

«Данія пишається підтримкою найбільшого вітроенергетичного проєкту України через партнерство з Група ДТЕК та VESTAS. Цей проєкт є ключовим елементом зеленого переходу та енергетичної незалежності України. Посольство Данії радо поділилась досвідом з колегами, демонструючи, як на практиці може працювати унікальне партнерство між країною, з одного боку, та містом і регіоном, з іншого», — зазначили в посольстві.

Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні Візит делегації NB8 до Миколаївщини. Фото: Посольство Данії в Україні

Раніше повідомлялось, що Данія збирається продовжити фінансувати відновлення пошкоджених обстрілами житлових кварталів у Миколаєві. Однак це відбудеться лише після завершення таких робіт навесні 2025 року у мікрорайоні Ліски та Корабельному районі.