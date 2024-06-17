Арцизький ліцей №5

В Одеській області планують витратити майже 100 мільйонів гривень на реконструкцію ліцею №5 у місті Арциз. Переможця тендеру обрали без аукціону.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

За даними системи, замовником виступив Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради. Закупівлю провели в форматі відкритих торгів з особливостями. Такі торги передбачають, що майже всі строки коротші, ніж були у відкритих торгах відповідно до закону «Про публічні закупівлі». Тобто ця закупівля проходила значно швидше, ніж відкриті торги.

Скриншот з тендеру на ProZorro

Єдиним учасником закупівлі стало товариство з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Центр». Ціна закупівлі залишилась на початковому рівні — 99 мільйонів 266 тисяч 281 гривеня. Підприємство-переможець зареєстроване у Києві з 2007 року. Воно спеціалізується на будівництві.

Згідно з тендерної документації, будівлю Арцизького ліцею № 5 з початковою школою та гімназією мають знести, адже вона не підлягає реконструкції. Компанія, яка перемогла в тендері, має провести демонтажні роботи, а на тому місці звести нову будівлю.

У проєкті нової будівлі мають бути: харчоблок, майстерні, вісім кабінетів та ресурсна кімната, бібліотека, санвузли (окремі для хлопчиків та дівчаток і для персоналу), фізкультурно-спортивний зал, який вміщуватиме одночасно три класи, та актовий зал з костюмерною.

Нагадаємо, що на Одещині комунальна установа «Ананьївський ліцей №1 Ананьївської міської ради» придбала за 10,4 мільйонів гривень дві швидкоспоруджувальні захисні споруди цивільного захисту модульного типу для укриття на 125 осіб кожна.

Також нагадаємо, станом на лютий 2024 року сховища та найпростіші укриття облаштували у 89 школах Одеси. Всього на початок року у місті працює 121 заклад загальної середньої освіти: 120 — за змішаною формою навчання та один — дистанційно, йдеться у відповіді Департаменту освіти і науки Одеської міської ради на інформаційний запит «НикВести».

Водночас у селі Дачне Одеської області збираються побудувати бомбосховище у дитсадку. Роботи оцінили у понад 27,4 мільйонів гривень.

Також нагадаємо, що в одеському районі Аркадія встановили перше мобільне укриття для тимчасового перебування під час повітряної тривоги.

Ця публікація здійснена за підтримки Фонду «Партнерство задля стійкості України», який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною