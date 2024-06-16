Ремонт доріг на Миколаївщині, архівне фото «НикВести»

На ремонт доріг в Баштанці Миколаївської області впродовж літа планують витратити 2,3 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник робіт – Баштанська міська рада. Підрядник, згідно тендерної документації повинен до 30 серпня 2024 року повинен відремонтувати дорогу по: вулиці Соборній, вулиці Василя Єрешка, вулиці Шевченка, під`їзд до багатоквартирного будинку №97 по вулиці Ювілейній, під`їзд до багатоквартирних будинків №11, №12 та №38 по вулиці Полтавській, під`їзд до веслувальної станції «Елінг» по вулиці Героїв Небесної сотні, під`їзд до багатоквартирного будинку №101 по вулиці Ювілейній та пішохідний провулок між вулицями Гребенюка та Героїв.

Йдеться про роботи з холодного фрезерування асфальтобетонного покриття, ліквідацію вибоїн, встановлення тротуарів. Підрядник також має надати 3 роки гарантії виконаних робіт.

Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть після 19 червня.

Ремонт доріг на Миколаївщині

На експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом 2024 року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень – тендер оголосили у квітні. А у березні цього року Служба оголошувала ще один тендер на експлуатаційне утримання доріг, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

У Снігурівці впродовж року хочуть відремонтувати три дороги – на це планують витратити 7,3 мільйонів гривень. А на ремонт доріг в селищі Костянтинівка поблизу Южноукраїнська планують витратити 5,8 мільйонів гривень.

Ще 38,8 мільйонів гривень планують витратити на ремонт частину дороги державного значення Т-15-13 «Нечаяне – Очаків».

«НикВести» також розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в області необхідно 20,4 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.