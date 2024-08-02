Пошкоджений обстрілом будинок в Очакові, архівне фото «НикВести»

Протягом минулої доби 1 серпня Куцурубська та Очаківська громади кілька разів були під ворожим обстрілом. Постраждалих немає.

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Так, о 13:17 ворог з міномету вдарив по акваторії Очаківської громади. Також о 14:29, 17:30, 18:41 та 21:30 ворог атакував Куцурубську громаду ударними дронами, зокрема FPV.

«Внаслідок одного із обстрілів у селі Парутино пошкоджено непрацюючий дитячий садок. Внаслідок іншого обстрілу у селі Дніпровське виникла пожежа господарчої будівлі та сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями», — сказано в повідомленні.

Ввечері, близько 20:35, район зазнав ракетної атаки, внаслідок чого відбулося пожежа сухої трави на території обʼєкту інфраструктури. Пожежу оперативно ліквідовала.

Протягом доби, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Нагадаємо як 27 липня армія РФ атакувала Миколаївщину артилерією та FPV-дронами, внаслідок чого пошкоджено будинок.