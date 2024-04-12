Росіяни атакували Миколаївщину БпЛА типу «Ланцет», фото з відкритих джерел

У четвер, 11 квітня, РФ вчергове атакувала територію Миколаївської області.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Пообіді близько 15:41 ворог вдарив БпЛА типу «Ланцет» по Радсадівській громаді. За даними адміністрації, ніхто не постраждав.

Пізніше о 16:55 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади, а вночі о 23:22 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади.

Внаслідок обстрілів серед місцевих постраждалих не виявлено.

В четвер вдень 11 квітня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Через удар на місці загинули 4 людей, ще 5 травмувались.