Борис Дуденко. Фото НикВести.

Директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік. За минулий рік він заробив понад 1 мільйон гривень.

Про це йдеться у його декларації, що опублікована у Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».

Нерухомість та земельні ділянки

З 1999 року у спільній власності з Валентиною Дуденко гендиректор підприємства володіє квартирою у Миколаєві, площею 81 метрів квадратних.

У 2020 році дружина Наталя Дуденко придбала земельну ділянку у Миколаєві площею 1 тисяча метрів квадратних. Тоді сума купівлі склала 59 тисяч 800 гривень. Зараз на цій ділянці Наталя Дуденко зводить житловий будинок, загальною площею 119 квадратних метрів.

Дружина директора підприємства з 2019 року користується VOLKSWAGEN touareg 2013 року випуску. Згідно декларації, сам Борис Дуденко немає жодного автомобіля або іншого цінного майна.

Доходи та заощадження

Єдиним доходом Бориса Дуденко є заробітна плата — 1 мільйон 57 тисяч 380 гривень. У середньому це 88 тисяч 115 гривень на місяць. Наталя Дуденко протягом минулого року отримала 328 тисяч 953 гривні за двома основним місцями роботи — у середньому 27 тисяч 412 гривень на місяць.

Декларація Бориса Дуденко. Скриншот.

Грошових активів у Бориса Дуденка немає. Натомість у його дружини на банківських рахунках зберігаються 83 тисяч 300 гривень. Ще 29 тисяч 175 доларів США Наталя Дуденко зберігає готівкою.

Декларація Бориса Дуденко. Скриншот.

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.

Також «НикВести» писали, що задекларували голови фракцій міськради Миколаєва та голови територіальних громад Миколаївщини.