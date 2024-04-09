У миколаївських судах розглядаються близько трьох тисяч проваджень щодо відшкодування заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення.

Про це заявив директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко під час брифінгу, 5 квітня, пишуть «НикВести».

Відомо, що станом на січень 2024 року мешканці Миколаєва заборгували водоканалу понад 241 мільйон гривень.

— Сьогодні в судах знаходиться близько трьох тисяч проваджень на відшкодування заборгованості. Наразі подано судових зборів приблизно на 15 мільйонів гривень, — сказав Борис Дуденко.

Він додав, що миколаївці «досить відсторонено» ставляться до сплати рахунків за житлово-комунальні послуги. Тому, коли сума боргу за послуги починає перевищувати три тисячі гривень, підприємство вимушено звертається до суду, який майже завжди приймає рішення на користь «Миколаївводоканалу». Підприємство передає рішення суду Державній виконавчій службі, яка в свою чергу починає блокувати банківські картки боржників.

— Коли ти приходиш до магазину, а в тебе заблокована картка, то це дуже неприємний сюрприз, після вироку суду це відбувається дуже швидко. Але в нас немає іншого виходу, — додав Борис Дуденко.

Він пояснив, що якщо у боржника немає рахунку у банку — служба може арештувати його майно.

— Можуть арештувати квартиру, але в нас до такого не доходило. Були випадки у наших колег, коли арештовували автомобілі, побутову техніку та інше цінне майно, – додав Борис Дуденко.

Водночас, підприємству потрібні гроші, щоб сплатити судові збори. Зараз, за словами гендиректора, «Миколаївводоканалу» треба до мільйона гривень, щоб подати до суду чергові позови.

Надаємо, що раніше Дуденко розповів куди пішли гроші, які «Миколаївводоканал» отримав з початку повномасштабної війни.