Борис Дуденко. Фото: НікВісті Директор КП «Миколаївводоканал» Борис Дуденко розповів про джерела фінансування та підтримки підприємства із початку повномасштабної війни.

Про це чиновник розповів під час свого брифінгу 5 квітня, пишуть «НикВести».

За словами Бориса Дуденко, загалом у підприємства було три джерела фінансування: державний, міський бюджет та допомога міжнародних донорів.

Так, з міського бюджету підприємство щомісяця одержує від 20 до 25 мільйонів гривень. Як зазначив директор водоканалу, востаннє тариф на водопостачання та водовідведення встановлювали у 2021 році. Проте через підрив водопроводу, погіршення якості води та виїзд великої кількості місцевих місцевих жителів витрати підприємства збільшилися.

— Ми не добираємо кошти, а витрати підприємства залишаються тими самими і навіть зростають. У 2023 році підвищилася вартість паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, заробітна плата тощо. Тому коштів на операційну діяльність не вистачає. Тому Миколаївська міська рада ухвалила рішення, що зараз неправильно підніматиме тариф, коли в системі централізованого водопостачання немає питної води, — сказав Борис Дуденко.

Загалом протягом минулого року з міського бюджету підприємству виділили понад 400 мільйонів гривень. Основна частина коштів витратили на операційну діяльність, а також деякі ремонтні та проектні роботи.

Водночас з початку повномасштабної війни «Миколаївводоканал» отримав 56 мільйонів гривень із державного бюджету. З них підприємство встигло витратити 43 мільйони гривень. Ці гроші пішли на підтримку об'єктів очисних споруд у робочому стані, які почали руйнуватися через солону воду в системі.

— Ще близько 1,2 мільярда гривень виділили на відновлення основних водопроводів у місті. Миколаївська міськрада передала права замовника обласної військової адміністрації для реалізації цих проектів. Замінюються основні водоводи по вулиці Садовій, проспекту Миру, вулиці Архітектора Старова, Флотській. Це великі водоводи діаметром від 500 мм. Реалізує цей проект Департамент із капітального будівництва ОВА, - сказав Борис Дуденко.

Миколаєву також активно допомагають різні міжнародні донори та партнери. Насамперед йдеться про організації «Червоний хрест», ЮНІСЕФ, ООН та ПРООН. За словами Бориса Дуденка, підприємству допомагають виключно технікою, трубами та іншими робочими матеріалами. Упродовж минулого року різні донори передали миколаївському водоканалу допомоги на суму 500 мільйонів гривень.

— Хочу їм усім подякувати, бо нам було дуже важко за цих умов працювати, виживати та утримувати нашу систему, — додав директор підприємства.

Міжнародна допомога Миколаївщині

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що міжнародні партнери у 2023 році надали області фінансову допомогу у розмірі 105,5 мільйонів євро. Більшість коштів регіон отримав у рамках співробітництва з Королівством Данія.

При цьому мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що фінансова допомога для водоканалу та облтеплоенерго у 2024 році залежить від державних субвенцій для міста.

Відомо, що Миколаїв став єдиним українським містом, яке у 2023 році отримало нові тролейбуси від міжнародних організацій.

Так, у вересні 2023 року «Миколаївводоканал» отримав 6 нових екскаваторів у рамках інвестиційного проекту, а наприкінці грудня Миколаївська область отримала чотири нові екскаватори від корейських партнерів.

Також нагадаємо, як Віталій Кім та генеральний директор Korea Expressway Corporation Джин Гю Хам підписали Меморандум про взаєморозуміння. Корейська компанія хоче допомогти Миколаєву будувати дороги.

Пізніше Миколаїв отримав від агентства США з міжнародного розвитку (USAID) нову техніку з ремонту доріг. Ще шведські благодійники Lions Club Olofström передали регіону пожежний автомобіль, а «Миколаївводоканал» отримав дві одиниці техніки від міської ради Риги.

У лютому 2024 року з Данії до міста прибули два автобуси. Ще три нові автобуси в рамках програми, яку фінансує уряд Данії, Миколаїв отримав наприкінці березня.

Наразі акціонерне товариство «Миколаївобленерго» чекає від найбільшої швейцарської розподільної компанії BKW Energie AG обладнання для відновлення мереж у селі Партизанське Миколаївської області.

У березні Первомайськ отримав нову техніку від Німеччини.

Водночас Литва готова передати регіону обладнання для відновлення та ремонту енергооб'єктів. Зокрема, планується надати електроустаткування для теплових електростанцій.

Станом на березень 2024 року загальна сума допомоги міжнародним партнерам Миколаївської області становила понад 300 мільйонів євро, з яких 75,5 мільйона євро від Данії.