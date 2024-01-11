Станом на січень 2024 року жителі Миколаєва заборгували вже понад 241 мільйон гривень за послуги з водопостачання та водовідведення.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко.

За його словами, наразі за воду не сплачують миколаївці, які також були боржниками ще до повномасштабної війни та початку проблем з водопостачанням у місті.

— Вона залишається практично в такому статичному стані. Скажу вам, що той відсоток миколаївці, який не сплачував до війни і вважав, що це за них має зробити хтось – не платять й зараз. Є частина жителів, які вважають, що це повинно бути безкоштовно, оскільки це природні надра. Нам навіть листи такі пишуть. Але треба розуміти, що це все електроенергія, паливно-мастильні матеріали, зарплатня. Це не буває безкоштовно, – прокоментував ситуацію Борис Дуденко.

Ще станом на серпень 2023 року борг миколаївців перед водоканалом був дещо меншим і складав 237 мільйонів гривень. Таким чином серед регіонів України миколаївці стали одними з найбільших боржників за послуги водопостачання.

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Раніше «НикВести» писали, що вода у кранах миколаївців є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує містянам вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів. Крім того, бетонні каналізаційні колектори також починають деградувати.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди щодо постачання водопроводом до міста солоної технічної води з Південного Бугу після того, як у квітні минулого року внаслідок російських обстрілів було пошкоджено водогін з річки Дніпро.

У водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.

19 серпня департамент містобудування, архітектури, капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив торги на реконструкцію 12 ділянок водогону, пошкодженого через солону воду, у різних районах міста на загальну суму в 1 мільярд 348 мільйонів гривень.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців до кінця 2023 року. Водночас він вважає, що наразі вода з кранів у Миколаєві, яку містяни вважають технічною, є кращою за якістю «більшості води в Європі».

Відомо також, що питанням відновлення подачі питної води до Миколаєва наразі займається особисто президент Володимир Зеленський.

Читайте також статтю «НикВести» «Питання води в Миколаєві. Чи можливо відновити Жовтневе водосховище і як це допоможе місту?».