Серед регіонів України миколаївці стали одними з найбільших боржників за послуги водопостачання. Заборгованість містян комунальному підприємству «Миколаївводоканал» становить 240 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні комунального підприємства

«Щомісяця фахівці «Миколаївводоканал», щоб забезпечити містян водою та справною каналізацією, обов`язково сплачують за спожиту електроенергію, реагенти, паливно-мастильні, ремонтні матеріали та податки» - зазначили у водоканалі.

Серед регіонів України, найбільші борги мають жителі міст Миколаїв, Запоріжжя, Харків, Полтава та Одеса. Заборгованості складають від 116 мільйонів до півтора мільярда гривень.

Мешканці міст Луцьк, Тернопіль, Чернівці, Черкаси, Херсон не сплатили «водоканалам» від 44 до 47 мільйонів гривень.

Жителі міст Суми, Чернігів, Івано-Франківськ, Хмельницьк, Житомир та Винниця мають борг за спожиту воду від 65 до 80 мільйонів гривень.

«На сьогодні, щоб подолати всі збитки від «солоної води», необхідно в місті прокласти нові трубопроводи. Протяжність лише сталевих, які швидко псуються від корозійної води, сягає 240 км. Також необхідно відремонтувати виробничі підрозділи, спеціальну техніку, яку пошкоджені в наслідок обстрілів» - повідомили в водоканалі.

Також в комунальному підприємстві додали, що фахівці підприємства щоденно шукають вихід, як «вижити» та не зупинитися в будь-яку мить, замість того, щоб робити капітальні реконструкції.

Нагадаємо, за 2022 рік водоканал ліквідував понад тисячу витоків у Миколаєві.