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Баштанська міська рада оголосила про новий тендер на ремонт адміністративного приміщення, в якому місцеві мешканці спільно з владою зможуть обговорювати і вирішувати проблеми громади.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Йдеться про ремонт у приміщенні за адресою вулиця Полтавська, 41 у місті Баштанка, Миколаївської області.

Згідно тендеру, ремонт проводять з метою створення громадського простору, який підвищить рівень згуртованості жителів громади, сприятиме налагодженню діалогу між громадою та владою та залученню суспільства у процес розвитку громади.

Очікувана вартість робіт становить 308,1 тисячі гривень.

Підрядник повинен встановити дверні блоки, оновити стіни, підлогу та електрику. Замовник чекає на закінчення ремонтних робіт до 30 жовтня 2024 року.

У коментарі «НикВести» заступниця міського голови Баштанської міської ради Світлана Євдощенко уточнила, що у створеному громадському просторі у людей різних вікових категорій буде можливість співпрацювати з міською владою та спільно обговорювати та вирішувати поточні проблеми громади.

— Там будуть створені умови для розвитку, взаємної співпраці із місцевою владою та молодіжними ініціативними групами з різних галузь та направлень. Простір буде доступний і для молоді, пенсіонерів, або громадських діячів та організацій, які хочуть створити щось нове для розвитку нашої громади. Ми будемо збиратись та обговорювати проблеми, які виникають у нашій програмі і вирішувати їх спільно вирішувати їх. Цей простір буде згуртовувати та допоможе залучати громадськість. Люди будуть «включаться» в розробку управлінських рішень та їх реалізацій. Чим більше громадськість буде залучена для вирішення тих, чи інших проблем — ми будемо мати їх підтримку. В умовах децентралізації це дорого коштує, — сказала Світлана Євдощенко.

За словами заступниці міського голови, Баштанська міська рада буде реалізовувати цей проект спільно з програмою розвитку ООН.

— Це не грантові кошти,, ц»е гроші з співфінансування з бюджету нашої територіальної громади. В цілому цей проект коштує близько 40 тисяч доларів, з них 18 тисяч доларів – йде на ремонтні роботи, 8 тисяч доларів – співфінансування із бюджету нашої громади. Інші кошти донорські від програми розвитку ООН. Вони також будуть робити частину ремонтних робіт, і будить його облаштувати меблями, технікою та всім необхідним для роботи у цьому просторі, — сказала Світлана Євдощенко.

Раніше «НикВести» писали, що у Баштанці повторно шукають підрядника, який за ₴2 мільйони відремонтує укриття в ліцеї.