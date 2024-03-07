Західні партнери зібрали майже всі кошти на 800 тисяч боєприпасів для України. Ілюстративне фото: AP/Matt Rourke

Країни Заходу виділили майже всі необхідні кошти для реалізації ініціативи Чехії щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова урядовця, знайомого з перебігом домовленостей.

За інформацією співрозмовника видання, снаряди можуть бути поставлені в Україну протягом кількох тижнів. Точні терміни залежатимуть від контрактів та графіків постачання і можуть бути зрушені.

Bloomberg уточнює, що Чехія буде виконувати роль посередника з країнами, які готові фінансувати купівлю боєприпасів для України.

Раніше президент Чехії Петр Павел проінформував, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться провести додаткову мобілізацію у разі нестачі допомоги від США або її зменшення.

Він роз’яснив, що при відсутності достатнього забезпечення зброєю доведеться мобілізувати людей для закриття деяких ділянок фронту.

Раніше повідомлялося, що Канада може передати Україні ракети CRV7 класу «повітря-земля», які вже планували утилізувати. З кількох сотень тисяч таких ракет, які досі зберігає Канада, не всі мають боєголовку.

Також Канада виділить 60 мільйонів канадських доларів (близько мільйонів 45 доларів США) Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України. Гроші підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.