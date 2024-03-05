Пленарне засідання Верховної Ради України. Фото А. Нестеренка.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11057, який зобов’яже оприлюднювати ціни на будматеріали у всіх державних закупівлях в Prozorro.

Як повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, законопроєкт зареєстрували 14 депутатів з різних фракцій.

Також він вказує, що корупція у будівництві — це понад 500 мільярдів державних грошей за два останні роки. За його словами, зараз ціни приховують у 80% випадків будівельних тендерів.

«Ситуація — аналогічна з «яйцями по 17»: замовники ховають, скільки наших грошей вони платять за бетон, арматуру, пісок та інші будматеріали. Коли ж ми ті ціни видираємо, то часто вони виявляються завищеними на 30-50%. Нормальна маржа на кількохстах мільярдах, правда?Але рішення є. Запропонований депутатами законопроєкт відкриває ціни в кошторисах на будівництво в Prozorro. Депутати не просять ніякого космосу — лише оприлюднювати на Prozzoro ціни, які чиновники вже мають, але зараз приховують», — зазначив він.

Нагадаємо, що Держпідприємство «Державний оператор тилу» оголосило тендери на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України. Постачання харчів має розпочатись із квітня цього року. Серед регіонів також є і Миколаївщина.

Крім того, Міністерство оборони України запровадило граничні ціни на продукти, вищі за які постачальники не можуть постачати продукти військовим. У відомстві запевняють, що завдяки новій системі закупівель націнки як у випадку з «яйцями по 17 гривень» більше не буде.