Закупівлі продуктів хірчування для військових. Фото: Ukrainian Military Pages.

Держпідприємство «Державний оператор тилу» оголосило тендери на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України. Постачання харчів має розпочатись із квітня цього року. Серед регіонів також є і Миколаївщина.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що тендери оголошені в системі Prozorro на постачання в 11 секторів. Кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання.

Сектори по областях, де оголошені тендери:

Вінницька — Хмельницька — Житомирська — Київська;

Волинська — Рівненська — Житомирська;

Дніпропетровська — Полтавська — Донецька — Запорізька;

Житомирська — Київська — Чернігівська — Вінницька — Черкаська;

Закарпатська — Львівська — Івано-Франківська;

Запорізька — Дніпропетровська — Херсонська;

Львівська — Івано-Франківська — Тернопільська;

Миколаївська — Херсонська — Одеська — Кіровоградська;

Харківська — Донецька — Сумська — Луганська — Полтавська;

Черкаська — Кіровоградська — Вінницька — Київська;

Чернівецька — Івано-Франківська — Тернопільська.

««Державний оператор тилу» — це нова структура, на яку Міноборони поклало функцію закупівлі нелетальних потреб ЗСУ. Раніше правила закупівель, власне закупівлі та контроль закупівельного процесу і якості були зосереджені безпосередньо в одному департаменті Міноборони. Це створювало корупційні ризики», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 2 лютого у Міноборони для роздрібних мереж презентували нову архітектуру закупівель харчів та запросили брати участь у відповідних тендерах ДП «Державний оператор тилу».

Раніше повідомлялося, що Марину Безрукову призначено керівницею держпідприємства «Агенція оборонних закупівель».

Скандали з закупівлями для ЗСУ

Нагадаємо, що 21 січня 2023 року видання «Дзеркало тижня» опублікувало інформацію про те, що Міністерство оборони нібито закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у магазинах Києва.

Видання оприлюднило копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, що знаходяться в Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Для порівняння автори матеріалу обрали мережу магазинів «Сільпо» у спальному районі Києва. За даними авторів, ціни на продукти виявилися у 2-3 рази вищими.

Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на скандал зі звинуваченнями свого відомства у закупівлі продуктів для українських військовослужбовців у кілька разів дорожче, ніж вони коштують у столичних магазинах уже з урахуванням націнки. Він назвав інформацію про закупівлю продуктів для військовослужбовців за завищеними цінами «технічною помилкою».

В свою чергу, голова фракції «Слуга народу» в Раді, миколаївець Давид Арахамія завив, що ініціює повернення парламентського контролю за діяльністю виконавчих органів влади. Це пов’язано з нещодавніми скандалами щодо закупівлі генераторів для громад та продуктів харчування для ЗСУ.

На тлі скандалу заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Корупція в Міноборони

За 2023 рік Генштаб ЗСУ провів 116 закупівель різних товарів та послуг на загальну суму майже 10 мільйонів гривень, серед яких подарункові дорогі італійські шахи, смарт годинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду.

Восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ, однак дорогою куртки з літніх перетворилися на «зимові» і подорожчали втричі. З даної партії продажу курток журналісти знайшли оголошення на сайті OLX.

Пізніше виявилося, що на той час одним із власників фірми був племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая.

Нагадаємо, що 1 лютого 2023 ексначальнику департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства «Промоборонекспорт» Володимиру Терещенку повідомили про підозру.

За матеріалами слідства, для ЗСУ були закуплені майже 3 тисяч бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

8 січня 2024 року колишнім посадовцям Міністерства оборони України повідомили про нові підозри за фактом розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів для Сил оборони.

26 січня стало відомо, що справу щодо звинувачення високопосадовців Міністерства оборони України, які закупали неякісну амуніцію для військових передадуть до суду. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Справа бізнесмена Гринкевича

Як відомо, ДБР наразі розслідує справу про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярди гривень. Але низку контрактів виконала не повністю, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. За даними слідства, це призвело до зриву постачання та збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярдів гривень.

Підприємець намагався викрутитись з ситуації. За інформацією правоохоронних органів, він хотів передати 19 мільйонів гривень хабаря, або 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Однак працівники ДБР затримали львівського бізнесмена.

Також відомо, що дружина бізнесмена Світлана Гринкевич є власницею двох квартир у Києві та земельної ділянки у Львівській області. Також у березні 2023 року вона придбала мотельний комплекс.

Журналісти Високого замку повідомляють, що жінка викладачка з маркетингу в НУ «Львівська політехніка». Ректор університету заявив, що вона подала заяву на відпустку за власний рахунок через сімейні обставини. Керівництво навчального закладу відмовилося коментувати ситуацію.

Журналісти видання «Наші гроші» повідомили восени 2023 року про плани побудувати Центр безпеки громадян у селі Новий Кропивник на Львівщині. Управління капітального будівництва Львівської області замовило будівництво Центру в ТОВ «Будівельний альянс Монтажпроект» за 33 мільйони гривень. Журналісти-розслідувачі встановили, що вартість деяких будівельних матеріалів перевищує ринкові ціни, а директором цього ТОВ є син затриманого підприємця Роман Гринкевич.

Також у мережі з'явилися твердження, що Роман Гринкевич інвестує великі суми грошей в кар'єру майбутньої дружини художниці Соні Морозюк та подарунки для неї, що, ймовірно, можуть бути пов'язані з коштами його батька. На тлі скандалу Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України повідомив про закриття виставкового проєкту Соні Морозюк «Мазня».

9 січня Міністерство оборони України заявило, що розриває укладені угоди з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

11 січня суд арештував майно сімʼї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

17 січня стало відомо, що в Міністерстві оборони розірало останній договорір з компанією бізнесмена Ігоря Гринкевича «Трейд лайнс рітейл» яка мала постачати харчі ЗСУ у Миколаївську та Херсонську області.

Печерський районний суд Києва 18 січня обрав запобіжний захід 3 із 5 фігурантів справи про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Пятим фігурантом справи був Роман Гринкевич. Його оголосили у розшук.

22 січня Романа Гринкевича затримали при спробі перетину кордону в Одесі. Він є підозрюваним у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ на 1 мільярд гривень.

Також повідомлялося, що дружина Ігоря Гринкевича Світлана «захистила» майно від арешту передавши його під заставу.