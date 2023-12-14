За 2023 рік Генштаб ЗСУ провів 116 закупівель різних товарів та послуг на загальну суму майже 10 мільйонів гривень, серед яких подарункові дорогі італійські шахи, смартгодинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду.

Про це повідомило Слідство.Інфо.

Як зазначається, ікони Генштаб ЗСУ купував у 2023 році двічі. За 36,5 тисяч гривень він придбав три ікони в срібному оздобленні, та за 48,4 тисячі гривень чотири ікони з посрібленим покриттям, позолотою та холодною емаллю.

Видання повідомляє, що підприємець, який продав Генштабу другу партію ікон, також продав Генштабу сувенірні італійські шахи за 39,4 тисячі гривень. Окрім цього, Генштаб витратив 68,8 тисячі гривень на 10 наборів кришталевого посуду.

На нагородні годинники військові посадовці витратили 3,9 мільйона гривень загалом, з яких 1,1 мільйона на купівлю смартгодинників.

Раніше також повідомлялось, що Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та колишньому керівникові Департаменту державних закупівель, які привласнили з бюджету більш ніж мільярд гривень на закупівлю неякісної амуніції для ЗСУ.

Нагадаємо, восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ, однак дорогою куртки з літніх перетворилися на «зимові» і подорожчали втричі. Як виявилося, на той час одним із власників фірми був племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая.