Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та колишньому керівникові Департаменту державних закупівель, які привласнили з бюджету більш ніж мільярд гривень на закупівлю неякісної амуніції для ЗСУ.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Як встановило слідство, посадовці організували оборудку на початку березня 2022 року. Вони закупили в іноземної фірми майже три тисячі бронежилетів на понад 130 мільйонів гривень. При цьому понад 100 мільйонів з цієї суми учасники оборудки привласнили.

Товарознавча експертиза, яку ініціювала спецслужба, встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 мільйонів гривень. Також придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.

Крім цього, організатори «‎схеми»‎ провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 мільйонів гривень, знову ж таки - придбане майно не відповідало вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів виявили документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності.

Нагадаємо, раніше у Києві слідчі повідомили про підозру 26-річному чоловіку, який привласнив донати на армію. Чоловік під виглядом волонтера обіцяв передати бійцям автомобіль та купити генератор за ціною нижче ринкової, але жодних зобов’язань не виконав.