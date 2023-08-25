Восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ, однак дорогою куртки з літніх перетворилися на «зимові» і подорожчали втричі. Як виявилося, на той час одним із власників фірми був племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая.

Про це йдеться в розслідуванні УП.

Як повідомлялося раніше у розслідуванні ZN.ua, у 2022 році Міноборони з наближенням холодів уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Однак з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні або ж з поганої тканини, оскільки їхня вага значно відрізнялася від ваги зимових курток. Більш того, ціна зросла втричі, поки товар їхав в Україну. Зокрема, 4900 курток загальною вартістю 142 тисячі доларів перетворилися на 4900 курток за 421 тисячу доларів.

Власником турецької фірми наразі є Роман Плетньов. Однак спільно з Центром протидії корупції журналістам УП вдалося з’ясувати, що на момент укладення контракту співвласником турецької фірми Vector avia hava araçlari разом із Романом Плетньовим був і племінник «слуги народу» 26-річний Олександр Касай.

Нардеп Геннадій Касай

Компанію було засновано 1 червня 2021 року і до лютого поточного року Олександр Касай значився її співвласником. Інформацію про це вдалося отримати в турецькій офіційній газеті торгового реєстру, якщо шукати за попереднім місцем реєстрації компанії в Анкарі. Наразі компанія зареєстрована в Стамбулі, а її єдиний власник — Роман Плетньов.

Олександр Касай вийшов із співзастновників після скандалу та відкриття кримінальної справи.

Геннадій Касай і В'ячеслав Богуслаєв

Примітно, що нардеп Геннадій Касай є також і членом комітету Верховної Ради з оборони, розвідки та нацбезпеки. До повномасштабного вторгнення він був директором Палацу спорту «Юність» компанії «Мотор Січ» підозрюваного в держзраді В’ячеслава Богуслаєва. Брат нардепа також багато років працював у В’ячеслава Богуслаєва.

У розмові з журналістами-розслідувачами «слуга народу» заявив, що не має стосунку до турецької компанії і до певного моменту не знав, що її власником є його племінник.

Геннадій Касай також заявив, що не вважає ситуацію, що склалася, конфліктом інтересів.

— Адже я не працюю в Міноборони. Ми не рекомендуємо, у кого купувати і з ким працювати. У цьому питанні я не бачу конфлікту. Тим паче що це мій племінник, я не бачив його майже з початку повномасштабного вторгнення, — резюмував він.

Його племінник Олександр Касай є гандболістом, грав у збірній України. Геннадій Касай сказав, що не може точно відповісти, як племінник опинився власником турецької копманії. За його словами, йому нібито порекомендували друзі. Сам Олександр Касай не відповів на запити журналістів про коментарі.