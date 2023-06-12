Державна аудиторська служба підтвердила, що Міністерство оборони закуповувало яйця для ЗСУ за завищеною ціною - 17 гривень за штуку.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що яйця по 17 за штуку Міноборони не закуповувало і не планує.

Держаудитслужба офіційно визнала, що міністр оборони Олексій Резніков брехав, а ціни на яйця при закупівлі дійсно були завищені без будь-яких приводів.

— Так, купували по 17 грн за штуку. Десяток – 170 грн, - зазначила глава Держаудитслужби Алла Басалаєва.

За даними ЦНС, лише на одному контракті збиралися переплатити/вкрасти 4 мільярд гривень.

— Тепер за повторення таких спроб відповідальність лежить особисто на Зеленському і його депутатах. Ми будемо викривати некомпетентність/корупцію в інших сферах відповідальності Резнікова, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міноборони уклало угоду на харчі для військових за майже втричі вищими цінами.