Справу щодо звинувачення високопосадовців Міністерства оборони України, які закупали неякісну амуніцію для військових передадуть до суду. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що колишні заступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, тимчасово виконуючого обов’язки начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також тимчасово виконуючого обов’язки начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що мало тяжкі наслідки на 1,4 мільярд гривень та у розтраті понад 222 мільйонів гривень.

«Ексзаступник міністра оборони, зокрема, лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових: бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень. Всі договори укладалися за умови повної передплати», — зазначили у ДБР.

У другому епізоді фігуранти замовили за кордоном неякісні бронежилети по 100% передплаті за них.

«У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю. Це призвело не лише до втрати 222 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Колишнім посадовцям повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (частина 2 статті 28, частина 2 статті 114-1, частина 5 статті 191 КК України).

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи її передадуть до суду.

Про що мова?

Нагадаємо, що 1 лютого 2023 ексначальнику департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства «Промоборонекспорт» Володимиру Терещенку повідомили про підозру.

За матеріалами слідства, для ЗСУ були закуплені майже 3 тисяч бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

8 січня 2024 року колишнім посадовцям Міністерства оборони України повідомили про нові підозри за фактом розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів для Сил оборони.