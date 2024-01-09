Міністерство оборони України розриває укладені угоди з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Про це йдеться у прес-конференції Інтерфакс.Україна, передає «РБК-Україна».

«Яка позиція Міноборони щодо «кейсу Гринкевичів»? Позиція така: після публікації статті у засобах масової інформації, Міністерство оборони одразу ухвалило рішення щодо розірвання договорів, які попередньо було укладено», — прокоментував ситуацію заступник міністра оборони України Віталій Половенко.

Заступник міністра оборони України Віталій Половенко. Скрін з відео

Нагадаємо, що ДБР наразі розслідують справу про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярди гривень. Але низку контрактів виконала не повністю, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. За даними слідства, це призвело до зриву постачання та збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярдів гривень.

Підприємець намагався викрутитись з ситуації. За інформацією правоохоронних органів, він хотів передати 19 мільйонів гривень хабаря, або 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Однак працівники ДБР затримали львівського бізнесмена.