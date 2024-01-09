Родина Гринкевичів. Фото: з відкритих джерел

До корупційного скандалу у родини підприємця Ігоря Гринкевича були скандали з будівельним бізнесом. Також стали відомі інші подробиці з життя родини бізнесмена.

Наприкінці грудня в Україні сталася подія, що викликала гучний резонанс. Львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику Державного бюро розслідувань хабар у розмірі 500 тисяч доларів, щоб отримати допомогу у поверненні майна, яке було вилучено у підприємств, що перебувають під його контролем, у зв'язку з кримінальним провадженням.

Це провадження пов'язане з масштабними шахрайствами у сфері закупівель для Міністерства оборони. За попередніми даними ДБР, завдані збитки можуть перевищувати 1 мільярд гривень.

За інформацією «Суспільного», станом на 8 січня Ігор Гринкевич залишається під арештом. Відповідно до санкції інкримінованої йому статті, бізнесмену може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Крім цього, Ігор Гринкевич та його рідні фігурують у ряді інших сумнівних справ.

Що відомо про родину Гринкевичів?

Восени 2023 року видання «Наші гроші» повідомило про плани побудувати Центр безпеки громадян у селі Новий Кропивник на Львівщині. Управління капітального будівництва Львівської області замовило будівництво Центру в ТОВ «Будівельний альянс Монтажпроект» за 33 мільйони гривень. Журналісти-розслідувачі встановили, що вартість деяких будівельних матеріалів перевищує ринкові ціни, а директором цього ТОВ є син затриманого підприємця Роман Гринкевич.

Також у мережі з'явилися твердження, що Роман Гринкевич інвестує великі суми грошей в кар'єру майбутньої дружини художниці Соні Морозюк та подарунки для неї, що, ймовірно, можуть бути пов'язані з коштами його батька. На тлі скандалу Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України повідомив про закриття виставкового проєкту Соні Морозюк «Мазня».

Соня Морозюк. Фото: з відкритих джерел

А ось донька Ігоря Гринкевича стала фігуранткою іншої історії. Наприкінці літа 2023 року, у другий рік повномасштабного вторгнення Ольга Гринкевич запостила свою подорож у спецвагоні «Укрзалізниці», яким возять VIP-гостей. Потім вона видалила фото, але воно лишилось в публікації видання «Taблоїд». Орендувати такий вагон за гроші може будь-хто, лише треба подати заявку за кілька днів до подорожі. Коштує це приблизно 34 тисячі гривень. Також такий вагон можна причепити до рейсового потягу за 150 тисяч гривень, а тягнути його окремо локомотивом коштує 350 тисяч гривень. А ще такий вагон може безплатно забронювати обласна адміністрація для офіційних делегацій.

Згодом виявилося, що сім'я Гринкевичів пропонувала гроші сайту «Taблоїд» за видалення новини про те, що донька бізнесмена Ольга подорожує у золотому VIP-вагоні. Про це написала головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва.

Фото з вагону потяга. Фото: ТАБЛОID Фото з вагону потяга. Фото: ТАБЛОID Фото з вагону потяга. Фото: ТАБЛОID

Дружина бізнесмена, Світлана Гринкевич, за інформацією ЗМІ, стала власницею двох квартир у Києві та земельної ділянки у Львівській області. Також у березні 2023 року вона придбала мотельний комплекс у Львові.

Журналісти Високого замку повідомляють, що Світлана Гринкевич є викладачкою НУ «Львівська політехніка» та викладає маркетинг. Ректор університету заявив, що вона подала заяву на відпустку за власний рахунок через сімейні обставини. Керівництво навчального закладу відмовилося коментувати ситуацію.

Нагадаємо, що за 2023 рік Генштаб ЗСУ провів 116 закупівель різних товарів та послуг на загальну суму майже 10 мільйонів гривень, серед яких подарункові дорогі італійські шахи, смарт годинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду.

Раніше також повідомлялось, що Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та колишньому керівникові Департаменту державних закупівель, які привласнили з бюджету більш ніж мільярд гривень на закупівлю неякісної амуніції для ЗСУ.

Нагадаємо, восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ, однак дорогою куртки з літніх перетворилися на «зимові» і подорожчали втричі. Як виявилося, на той час одним із власників фірми був племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая.