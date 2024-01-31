Дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Світлана «захистила» майно від арешту передавши його під заставу за кредитними.

Про це йдеться у розслідувані hromadske.

Нагадаємо, що 11 січня суд арештував майно сімʼї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Рднак, як виявилося не все майно арештували. Видання вказує, що сім’я Гринкевичів придбала 17 травні 2023 року дві квартири у Новопечерських липках у Києві на 50 та 123 квадратних метри по сусідству. Тоді житло коштувало 20 мільйонів гривень.

Квартири у Новопечерських липках у Києві. Скрін з сюжету hromadske.

Через день після арешту чоловіка, 31 грудня минулого року, Світлана Гринкевич узяла кредит на 5 мільйонів гривень у такого собі Олександра Лапшина. А вже 2 січня вона наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. В реєстрі нині це значиться як договір іпотеки. Іпотекотримачем обох квартир став той самий Олександр Лапшин. Тому, поки борг не буде повернуто, квартира недоступна для арештів і конфіскацій.

«Це стандартна схема, щоб притримати майно. Якщо людина боїться, що в неї там можуть щось забрати, вони йдуть до нотаріуса й кажуть: «От у нас є розписка на мільйон, ми хочемо під цю розписку укласти договір іпотеки». Закон України про іпотеку вказує, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати», – розповідає адвокат Ярослав Бутирін.

Крім того, Світлана Гринкевич два об’єкти нерухомості взяла під заставу, надавши позику власній матері Ірині Федак, яка придбала квартиру у Києві вартістю у 2 мільйони гривень 8 грудня 2023 року. А вже 15 грудня обидві оформили в нотаріуса договір іпотеки: донька начебто позичила мамі 135 тисяч доларів (майже 5 мільйонів гривень), але ще в листопаді. Також Світлана Гринкевич та її матір оформили у нотаріуса ще один договір позики на апартаменти у Львові, які коштували щонайменше 7 мільйонів гривень.

Ярослав Бутирін. Скрію із сюжету hromadske.

«Договори про кредит і договір про іпотеку укладають в один день у нормальних умовах. Це робиться в одному місці в один час. Коли розписка або позика — сьогодні, а іпотека — через три дні, виглядає тупо, але цілком законно. З’ясувати, коли там реально була написана розписка, — неможливо», — пояснює Ярослав Бутирін.

Як вказує видання, угоди з квартирами та іпотеками проводились у листопаді та грудні 2023 року, коли військовий одяг Ігоря Гринкевича арештували. Таким чином Світлана віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю у 29 мільйонів гривень.

Справа бізнесмена Гринкевича

Як відомо, ДБР наразі розслідує справу про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярди гривень. Але низку контрактів виконала не повністю, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. За даними слідства, це призвело до зриву постачання та збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярдів гривень.

Підприємець намагався викрутитись з ситуації. За інформацією правоохоронних органів, він хотів передати 19 мільйонів гривень хабаря, або 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Однак працівники ДБР затримали львівського бізнесмена.

9 січня стало відомо, що Міністерство оборони України розриває укладені угоди з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Пізніше стало відомо, що в Міноборони все ж не розірвали один договір, укладений з компаніями Ігоря Гринкевича. Мова про договір на постачання харчування для військових Миколаївської та Херсонської областей.

Печерський районний суд Києва 18 січня обрав запобіжний захід 3 із 5 фігурантів справи про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.