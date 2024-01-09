Міністерство оборони України все ж не розірвало один договір, укладений з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича на постачання харчування для військових Миколаївської та Херсонської областей.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

За даними Віталія Половенка, контракт діє з 1 січня до 1 квітня 2024 року.

— Це була остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують. Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на Прозорро — до того, як нам стало відомо про арешти і затримання, — повідомив він.

Наразі Міноборони розпочало службові перевірки. Зокрема, перевіряється тендер, деталі контракту та якість послуг.

— Зараз важливим пріоритетом є харчове забезпечення захисників. Утім, якщо зʼявляться хоч якісь підстави розірвати цей останній контракт достроково — ми негайно це зробимо, — додав Віталій Половенко.

Справа бізнесмена Гринкевича

Як відомо, ДБР наразі розслідує справу про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярди гривень. Але низку контрактів виконала не повністю, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. За даними слідства, це призвело до зриву постачання та збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярдів гривень.

Підприємець намагався викрутитись з ситуації. За інформацією правоохоронних органів, він хотів передати 19 мільйонів гривень хабаря, або 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Однак працівники ДБР затримали львівського бізнесмена.

9 січня стало відомо, що Міністерство оборони України розриває укладені угоди з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.