Заступники Миколаївського міського голови оприлюднили заощадження і майно за 2023 рік у щорічних деклараціях. У порівнянні з деклараціями за минулі роки суттєвих змін у посадовців не спостерігається, але за цей час деякі придбали нову нерухомість, отримували зарплати та інші виплати.

Декларації опубліковані в Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «НикВести».

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков, фото: «НикВести»

Віталій Луков

В декларації першого заступника міського голови Миколаєва Віталія Лукова не зазначено, що він володіє нерухомістю. Однак дружина посадовця Лариса Лукова у травні 2023 року придбала дачний будинок у Миколаєві площею 29,7 квадратних метри, а також земельну ділянку площею 555 квадратних метри. З 1994 року має право постійного користування на земельну ділянку у Казанці на 1000 квадратних метрів.

Їздить Віталій Луков на автомобілі Nissan Note 2012 року випуску, також має причіп «Турист».

Заробітна плата віце-мера у 2023 році склала 933 тисячі 364 гривень. Дружина посадовця, яка працює у лікарем у медичному закладі Вознесенська, заробила 249 тисяч 960 гривень за рік. Збереження віце-мера та його дружини за рік становлять 530 тисяч гривень.

Також зазначимо, що за проведення онлайн-лекції у грудні 2022 року для діячів з Німеччини посадовець отримав 31 тисячу 629 гривень. Під час виступу він доповів про екологічні виклики для Миколаєва, що були повʼязані з війною, розповів віце-мер у коментарі «НикВести».

— Це був онлайн-виступ. Цей проєкт оплачувала Німеччина. Він був повʼязаний з наслідками бомбардування наших підприємств. Ми говорили про вплив війни на екологію Миколаєва внаслідок обстрілів. Учасниками лекції були громадські діячі, науковці. Я цю лекцію фактично у автомобілі читав, вона невелика. Це було в грудні 2022 року. Єдине, що в 2023 році ці гроші мені зайшли, тому я їх задекларував торік. Був підписаний договір за надання освітніх послуг, тому був оформлений договір з компанією, — сказав Віталій Луков.

Віце-мер Сергій Коренєв, фото: «НикВести»

Сергій Коренєв

Заступник міського голови Сергій Коренєв у декларації вказує, що з 2007 року спільно з дружиною володіє квартирою у Миколаєві площею 55,8 квадратних метри. Віце-мер володіє земельною ділянкою площею тисячу квадратних метрів у Миколаєві.

Його дружина володіє у Миколаєві квартирою з 2016 року площею 52 квадратних метри. Також Юлія Коренєва їздить на автомобілі Toyota Highlander 2014 року випуску і має право на користування на Mazda CX-5 2018 року.

Їй також належать 30% корпоративних прав ТОВ «НІКСІТІ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Щодо заробітної плати, то за 2023 рік Сергій Коренєв заробив 826 тисяч 15 гривень, а також отримав пенсію у розмірі 66 тисячі гривень. Готівкою вдома посадовець зберігає 150 тисяч гривень та 5 тисяч доларів.

Дружина Юлія, яка працює в Національному університеті кораблебудування, заробила за минулий рік 64 тисячі 324 гривні заробітної плати.

Заступник мера з гуманітарних питань Анатолій Петров, фото скриншот з телеканалу МАРТ

Анатолій Петров

З 1994 року Анатолій Петров, віце-мер з гуманітарних питань, володіє квартирою у селі Добра Криниця в Баштанському районі площею 115,7 квадратних метрів. Також у селі він має три земельні ділянки площами 78 тисяч 700 квадратних метрів, 20 тисяч квадратних метрів та 39 тисяч 349 квадратних метрів. У власності дружини Анатолія Петрова квартира площею 29,8 квадратних метрів.

Особистого автомобіля посадовець немає, а от його дружина Любов їздить на Opel Astra 2005 року випуску.

Анатолій Петров за 2023 рік заробив 913 тисяч 734 гривні у Миколаївській міській раді, ще 58 тисяч 941 гривню він отримав за майно, надане в оренду. Готівкою він зберігає 15 тисяч гривень. Його дружина, яка працює у відділі освіти Інгульскої сільської ради, заробила 283 тисячі 119 гривень.

Заступник міського голови Юрій Андрієнко, фото з відкритих джерел

Юрій Андрієнко

У декларації віце-мера з земельних питань Юрія Андрієнка квартира в спільній власності на 60,9 квадратних метри, гараж і земельна ділянку площею в тисячу квадратних метри. Також він має автомобіль «Ford Kuga 2.0 MT Trend Diesel» 2012 року випуску.

У 2023 році віце-мер заробив у виконавчому комітеті Миколаївської міської ради 750 тисяч 797 гривень заробітної плати, ще 107 тисяч 39 гривень йому нарахували пенсії. А також ще 16 тисяч 366 гривень він отримав страхових виплат.

Раніше декларацію про доходи та майно за 2023 рік подав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Торік він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Заступники очільника Миколаївської обласної військової адміністрації задекларували нові квартири та спадок у 2023 році.