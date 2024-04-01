Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та його перший заступник Георгій Решетілов

Заступники очільника Миколаївської обласної військової адміністрації задекларували нові квартири та спадок у 2023 році.

Про це свідчать дані декларацій заступників, що опубліковані у Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».

Перший заступник

Перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, згідно своєї декларації, з 2015 року володіє 800 метра квадратними землі у селі Кірʼяківка Миколаївської області, а з 2023 року – земельною ділянкою, площею 1512 метрів квадратних у Святомиколаївці Миколаївської області. Його дружина Наталя з 2009 року володіє квартирою у Миколаєві, площею 41,7 метра квадратних.

У 2023 році Георгій Решетілов придбав котедж у селі Коблеве, площею 180 метрів квадратних, та квартиру у Миколаєві, площею 32,4 метра квадратних. Ця квартира є спільною з дружиною та двома доньками власністю.

Перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов

У 2023 році він отримав 912 тисяч гривень заробітної плати на посаді першого заступника очільника ОВА. Його дружина отримала 96 тисяч гривень допомоги на проживання від Кабміну.

Георгій Решетілов отримав ще 22 тисячі гривень заробітної плати на роботі за сумісництвом у Миколаївському національному аграрному університеті. Водночас він отримав 4 мільйонів гривень спадщини.

Готівкою заступник начальника ОВА зберігає 135 тисяч доларів та 250 тисяч гривень, а на його рахунку у банку зберігається 142 тисячі гривень.

Заступник з питань міжнародних звʼязків

Заступник очільника Миколаївської ОВА з питань туризму та міжнародних зв'язків Микола Марінов задекларував земельну ділянку, площею 2500 метрів квадратних, та житловий будинок, площею 381,3 метра квадратних, яким володіє разом з Аллою Маріновою. Ця нерухомість знаходиться у селі Ясна Поляна Миколаївської області.

Водночас його дружина Вікторія володіє квартирою у Миколаєві, площею 119,9 метра квадратних, яку придбала у 2021 році за 1 мільйон гривень. Вона також володіє гаражем, площею 17,3 метра квадратних, який придбала у 2021 році за 200 тисяч гривень.

Заступник очільника Миколаївської ОВА з питань туризму та міжнародних зв'язків Микола Марінов

З 2021 року Микола Марінов володіє будинком, площею 242 метра квадратних, та земельною ділянкою, площею 2500 метра квадратних у селі Ясна Поляна.

У жовтні 2022 року він придбав автомобіль VOLKSWAGEN AMAROK 2018 року випуску за 436 тисячі 147 гривень. Також з 2021 року Микола Марінов володіє вантажним автомобілем ГАЗ 3307 2006 року випуску та причепом «Палич» 2021 року випуску, який придбав за 20 тисяч гривень. А його дружина Вікторія володіє автомобілем VOLKSWAGEN PASSAT 2016 року випуску, який придбала у 2021 році за 360 тисяч гривень.

У 2023 році Микола Марінов також отримав 824 тисячі гривень зарплати на посаді заступника очільника Миколаївської ОВА. Водночас він зберігає 170 тисяч доларів готівки, а його дружина – 130 тисяч доларів готівки. На банківських рахунках Миколи Марінова знаходиться 42 тисячі 984 гривень.

Заступник з питань медицини

Заступник голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров задекларував три квартири та два гаражі у Миколаєві, власником яких є його дружина Тетяна. Вона з 2011 року володіє квартирою, площею 50,2 метра квадратних, з 2009 року – квартирою, площею 160,9 метра квадратних, а з 2007 року – квартирою, площею 160,9 метра квадратних. У 2007 році його дружина також придбала два гаражі, площею 30 метрів квадратних та 28,2 метра квадратних.

Заступник голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров

Також з 2009 року Юрій Говнатуров користується автомобілем Toyota Landcruiser 120 Prado 2008 року випуску, який знаходиться у власності Андрія Гранатурова.

Його дружина Тетяна отримала у 2023 році 29 тисяч гривень пенсії, а Юрій Гранатуров – 165 тисяч гривень пенсії. Його заробітна плата на посаді заступника очільника ОВА у 2023 році склала 907 тисяч гривень. А дружина отримала 24 тисячі гривень допомоги ВПО та 20 тисяч гривень благодійної допомоги від БФ «Хесед реім». На банківському рахунку Юрія Гранатурова знаходиться 145 тисяч гривень.

Заступник з «гуманітарних» питань

Заступник очільника Миколаївської ОВА з питань в гуманітарній сфері Олександр Трайтлі, згідно даним декларації, з 2019 року орендує квартиру у Миколаєві, площею 48,5 метра квадратних. Також з 2020 року в його безоплатному користуванні знаходиться автомобіль Volkswagen Passat 2015 року випуску.

На посаді заступника голови ОВА у 2023 році Олександр Трайтлі отримав 921 тисячу гривень запальної плати. Він також зберігає 19,5 тисячі доларів готівки, 9 тисяч євро готівки, 9,5 тисячі гривень готівки, а також 98 тисяч гривень на банківському рахунку.

Заступник очільника Миколаївської ОВА з питань в гуманітарній сфері Олександр Трайтлі

Заступник з питань розвитку інфраструктури

Ще один заступник голови Миколаївської ОВА з питань розвитку інфраструктури Валентин Гайдаржи задекларував спыльний з дружиною Світланою житловий будинок у Весняному, площею 229,7 метра квадратних. Його придбали у 2016 року за 1 мільйон гривень. Також у їх спільній власності з 2008 року є земельна ділянка, площею 1425 метрів квадратних, а через десят років вони придбали ще одну земельна ділянка, площею 1000 метрів квадратних у Миколаєві.

Його дружина з 2022 року також є власником автомобіля NISSAN QASHQAI 2010 року випуску, вартістю 75 тисяч гривень.

Заступник голови Миколаївської ОВА з питань розвитку інфраструктури Валентин Гайдаржи

На посаді заступника оільника ОВА у 2023 році Валентин Гайдаржи отримав 763 тисячі гривень заробітної плати, а дружила Світлана отримала 494 тисячі гривень за роботу підприємцем. Донька Анастасія отримала 64 тисячі гривень за роботу у виконкомі Миколаївської міської ради та 238 тисяч гривень заробітної плати від Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради. Його син Максим отримав 239 тисяч гривень заробітної плати від комунального підприємства «Миколаївська обласна варта». Водночас його дружина зберігає на банківських рахунках 1303 доларів та 142 тисячі гривень.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.