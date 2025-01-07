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Втеча на каяку: на кордоні в Одеській області зупинили порушника

Втеча на каяку: на кордоні в Одеській області зупинили порушника. Фото: ДПСУВтеча на каяку: на кордоні в Одеській області зупинили порушника. Фото: ДПСУ

Під час патрулювання Кучурганського лиману співробітники Подільського прикордонного загону затримали чоловіка, який спробував перетнути придністровський відрізок українсько-молдовського кордону на надувному каяку.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

26-річний місцевий житель, озброївшись надувним каяком і веслом, вирішив перетнути водну перепону. Його не злякала ні зимова пора, ні низька температура води.

Однак його плани були зірвані прикордонниками, які оперативно помітили порушника і затримали його ще на початку запливу.

За спробу незаконного перетину державного кордону на чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 204-1 КУпАП, а справу передали до суду.

Нагадаємо, житель Одеської області за хабар намагався домовитись із прикордонником про «зелений коридор» до Молдови.

Раніше на Одещині затримали трьох чоловіків, яких також підозрюють в організації схеми із переправлення військовозобовʼязаних за кордон.

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