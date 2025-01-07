Російська армія атакувала 37 населених пунктів Херсонщини, била по будинках та промисловості

Херсонська область, фото: i-visti.com

Минулої доби, 6 січня, внаслідок російських ударів по Херсонській області двоє людей загинули та ще 17 — поранені.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, армія Росії атакувала 37 населених пунктів Херсонщини.

За його словами, росіяни били по промисловій інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджені чотири приватні будинки, газопровід, маршрутка та автомобілі.

Нагадаємо, що ввечері понеділка, 6 січня, російська армія скинула вибухівку з безпілотника по селу Веселе Херсонської області. Через це постраждали двоє місцевих.